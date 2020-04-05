Kargo işçisi: Sağlık ve gıda gibi ürünlerin dışındaki kargolara sınırlama getirilsin

Kargo dağıtım işçisi

İzmir

Çiğli’de bir firmada kargo dağıtım elemanı olarak sahada çalışmaktayım. Dağıtım alanım hem mekanlar hem de İzmir’in en büyük sanayi bölgesi olan Atatürk Sanayi Bölgesindeki firmalara ticari ürünlerin sevkiyatını yapmaktayım.

Tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgını Türkiye’de de görüldükten sonra biz kargo dağıtımcısı olduğumuz gibi potansiyel bir virüs dağıtımcısı ve taşıyıcısı olabiliriz. Buna rağmen üstünkörü, basit birkaç önlem dışında personel ve halk sağlığı için hiçbir şey yapılmadı.

Her gün yüzün üzerinde insanla muhatap olup evlere ve firmalara girip çıkmaktayız. Hükümetin açıkladığı esnek ve dönüşümlü çalışma çağrısına rağmen bizde herhangi bir düzenleme yapılmadı. Dağıttığımız kargo sayısında bir düşüş olmadığı gibi bu olağanüstü süreçte acil ve önemli ihtiyaç olmayan ürünleri taşıyoruz.

İşveren, bu virüse karşı inşaat işçilerinin kullandığı eldivenlerden dağıttı. Organize sanayi bölgesindeki bazı firmalarda koronavirüs pozitif iddiaları da var. Bu sağlıksız koşullarda hem biz kargocular hem de fabrikalarda çalışan emekçiler her gün mesai yapıyoruz. İş sözleşmemizin tek taraflı feshedilmemesi için tüm bu endişelerimizi ve taleplerimizi yüksek sesle dile getiremiyoruz.

Acil bir şekilde zorunlu ihtiyaç olmayan gıda, sağlık gibi ürünlerin dışında kargolara sınırlama getirilmesini istiyoruz. Çalışma sürelerimizin azaltılmasını istiyoruz. Hem kendimiz hem de toplum sağlığı açısından çok riskli bu durumların düzeltilmesini, iyileştirilmesini istiyoruz.

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