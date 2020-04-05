Plastik işçisi: Devlet dur diyene kadar çalışmaya devam

Plastik fabrikası işçisi

Kocaeli

Merhaba Evrensel okurları, bir plastik fabrikasında çalışıyorum. Belki de hepinizin alışverişe gittiği bir marketin gıda ambalajlarını üretiyoruz. Pek çok fabrika da işçilerin izne ayrıldığını duyuyoruz. Amirlerimize ‘Bizi ne zamana kadar çalıştıracaksınız?’ diye sorduğumuzda, ‘Devlet dur diyene kadar çalışmaya devam’ diyorlar.

Peki ya bizim can güvenliğimiz? Fabrikada bu virüs çıktığından beri sadece bir kez ilaçlama yapıldı, yemekhanede serviste hiçbir şey olmamış gibi gidip gelmeye devam ediyoruz. Üstelik astım rahatsızlığı olanlar, evinde hastası veya hamile eşi olanlar da bu koşullarda çalışmaya devam ediyor. Kimseye izin verilmiyor. Üstelik izin vermeyi bırakın, bütün makineler açıldı ve tam kapasite çalışıyoruz. Pazar günleri mesaiye bırakıyorlar. Makine başında çalışırken sadece maskelerimiz var eldiven takmıyoruz yani çıplak elle çalışıyoruz. Ben bu durumdan dolayı her gün eve gittiğimde korkarak içeri giriyorum, acaba virüs kapmış mıyımdır, çocuklarıma, eşime bulaştırır mıyım?

Bir tek ben değil hepimiz bu halde çalışıyoruz. Bize bir şey olursa bunun sorumlusu kim olacak? Evde kalmadığımız ve hasta olduğumuz için sorumluluğu bize mi yıkacaklar? Bizim can güvenliğimiz birilerinin kârından daha mı değersiz? Ben aldığım ücretle zar zor geçinirken, devlet bir de bağış kampanyası için benim gibi çalışanlardan yardım bekliyor.

Koronavirüse karşı işyerinde hangi önlemler alınmalı, vaka çıkarsa ne yapılmalı?