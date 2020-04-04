Koronavirüs riski altındaki cezaevlerindeki mahpusları yakından ilgilendiren infaz düzenlemesi mecliste tartışılmaya devam ediyor. Düzenlemede “Kurum disiplinini bozan hükümlerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran haber yazı fotoğraf ve yorumları kapsayan tüm yayınların hükümlüye verilmesi yasak olacak” maddesinin yanı sıra Basın İlan Kurumundan (BİK) reklam almayan gazetelerin cezaevlerine alınmaması maddesi de eklendi.

Artı Tv’de infaz yasasını değerlendiren CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, bu maddenin Evrensel ve Birgün gazetelerine yönelik olduğunu belirterek, düzenlemenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

“TUTUKLULARI HABER ALMA HAKKINDAN MAHRUM BIRAKMAKTIR”

Halkın haber alma özgürlüğü bu düzenlemede ihlal edildiğini ifade eden Bülbül, “Bunlar muhalif gazeteler. Bildiğiniz gibi Birgün ve Evrensel gazetesi haksız bir şekilde Basın İlan Kurumundan resmi ilan yasağına uğramış durumda. Evrensel ve Birgün Aydın’da jeotermallere karşı koyan vatandaşın haberini yapmış, Cumartesi Annelerine saldıran emniyet kuvvetlerinin saldırdığını yazmışlar. Vatandaşa gerçek haberleri sunmuşlar ve gerçek haberler yüzünden BİK tarafından cezalandırılmışlar. Basın İlan kurulunun sansürünü gazetelerin cezaevlerine girmesine engel olmak için kullanıyorlar. Böyle bir şey olmaz. Bu iletişim kısıtlamasıdır, mahkumları ve tutukluları haber alma hakkından mahrum bırakmaktır ve kabul edilecek bir nokta değildir. Bu düzenlemeye de karşıyız” diyerek tepki gösterdi. (Aydın/EVRENSEL)

İnfaz düzenlemesinde fırsatçılık: İlan almayan gazeteler cezaevine alınmayacak

AKP’nin infaz indirimi taslağı: İstismarcı serbest, siyasiler tutuklu

İnfaz düzenlemesi Meclise sunuldu, AKP'li Cahit Özkan teklifin detaylarını açıkladı

Cinsel suçları affeden infaz indirimi paketine tepki: Salgın bahane, planlar devrede