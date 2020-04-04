04 Nisan 2020 17:50

CHP’li Süleyman Bülbül: Mahkumlar haber alma hakkından mahrum bırakılıyor

CHP’li Süleyman Bülbül BİK’ten reklam almayan gazetelerin cezaevlerine alınmamasına tepki göstererek, “Mahkumları ve tutukluları haber alma hakkından mahrum bırakmaktır” dedi.

Fotoğraf: CHP Basın Merkezi

Koronavirüs riski altındaki cezaevlerindeki mahpusları yakından ilgilendiren infaz düzenlemesi mecliste tartışılmaya devam ediyor. Düzenlemede “Kurum disiplinini bozan hükümlerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran haber yazı fotoğraf ve yorumları kapsayan tüm yayınların hükümlüye verilmesi yasak olacak” maddesinin yanı sıra Basın İlan Kurumundan (BİK) reklam almayan gazetelerin cezaevlerine alınmaması maddesi de eklendi. 

Artı Tv’de infaz yasasını değerlendiren CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, bu maddenin Evrensel ve Birgün gazetelerine yönelik olduğunu belirterek, düzenlemenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

“TUTUKLULARI HABER ALMA HAKKINDAN MAHRUM BIRAKMAKTIR”

Halkın haber alma özgürlüğü bu düzenlemede ihlal edildiğini ifade eden Bülbül, “Bunlar muhalif gazeteler. Bildiğiniz gibi Birgün ve Evrensel gazetesi haksız bir şekilde Basın İlan Kurumundan resmi ilan yasağına uğramış durumda. Evrensel ve Birgün Aydın’da jeotermallere karşı koyan vatandaşın haberini yapmış, Cumartesi Annelerine saldıran emniyet kuvvetlerinin saldırdığını yazmışlar. Vatandaşa gerçek haberleri sunmuşlar ve gerçek haberler yüzünden BİK tarafından cezalandırılmışlar. Basın İlan kurulunun sansürünü gazetelerin cezaevlerine girmesine engel olmak için kullanıyorlar. Böyle bir şey olmaz. Bu iletişim kısıtlamasıdır, mahkumları ve tutukluları haber alma hakkından mahrum bırakmaktır ve kabul edilecek bir nokta değildir. Bu düzenlemeye de karşıyız” diyerek tepki gösterdi. (Aydın/EVRENSEL)

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