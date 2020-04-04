İspanya'dan koronavirüs kararı: OHAL 26 Nisan'a kadar uzatıldı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Olağanüstü Hal’in (OHAL) 26 Nisan’a kadar uzatıldığını açıkladı.

DHA'nın El Pais gazetesinin haberine dayandırarak verdiği bilgiye göre, İspanya Başbakanı Sanchez, koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Olağanüstü Hal’in ülke çapında 26 Nisan’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Avrupa’da salgından İtalya’dan sonra en fazla etkilenen ülke olan İspanya’da bugün itibarıyla vaka sayısı 124 bin 736 koronavirüs vaka sayısına ulaştı. ABD’den sonra dünya genelinde ikinci sırada olan İspanya’da virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 744 oldu. (DIŞ HABERLER)

İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 744'e yükseldi

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