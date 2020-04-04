04 Nisan 2020 13:57

İzmir Düşünce Topluluğu: Tek elden yönetim değil dayanışma

İDT ülkede salgın nedeni ile içinden geçilen bu zor süreçte, iktidarın toplumu iradesizleştirme ve kutuplaştırma çabalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak yazılı açıklama yaptı.

İzmir Düşünce Topluluğu logosu

Fotoğraf: İzmir Düşünce Topluluğu

İzmir Düşünce Topluluğu (İDT) ülkede salgın nedeni ile içinden geçilen bu zor süreçte, iktidarın toplumu iradesizleştirme ve kutuplaştırma çabalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak yazılı açıklama yaptı.

“Dünyanın içinden geçtiği bu zor zamanların, uluslararası toplumun geleceği, küresel dayanışma ve beraber yaşama kültürü için ne kadar önemli olduğunu bütün insanlığa göstermektedir, ancak ne yazık ki mevcut iktidarın toplumu iradesizleştirme ve kutuplaştırma çabaları tüm hızıyla devam etmektedir” denilen açıklamada, bir yandan halk iradesini yansıtan belediye başkanlarının gözaltına alınıp yerlerine kayyumlar atandığı bir taraftan ise siyasi tutukluların infaz yasasının dışında bırakılarak ölüme terk edildiği dile getirildi.

“TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR”

Çok açıktır ki, bu tür antidemokratik yöntem ve uygulamaların daha çok otoriterleşme ve tek adam rejiminin güçlendirilmesine hizmet ettiğinin vurgulandığı açıklamada, “Fakat ne şaşırtıcıdır ki, hemen hemen bütün dünya ülkeleri “küresel koronavirüs salgınıyla “mücadele etmek için kendi toplumsal dayanışma ağlarını güçlendirip, bu kapsamda her gün yeni politikalar geliştirirken, ülkemizdeki toplumsal dayanışmanın önüne her geçen gün yeni problemler ve engeller çıkarılmaktadır. Bu kapsamda, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi adına belediyelerin ve sivil toplum örgütlerinin yardım kampanyaları cezai yaptırımlar eliyle ‘merkezi idarenin elinde’ tutulmak istenmektedir.  Bu şekilde özellikle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Ve 59. maddeleri uyarınca belediyelere tanınmış olan bağış alma yetkisi mevcut siyasi iktidar tarafından alıkonularak ‘yerelden dayanışmanın’ önüne geçilmektedir” denildi.

“TOPLUMUN BÜYÜK KESİMİ ÇALIŞMAK ZORUNDA BIRAKILIYOR”

Bu otoriterleşme çabalarının iktidarın kendisinde de gözle görülür çelişkiler yarattığına değinilen açıklama şöyle devam etti: “İktidar tarafından ‘evde kal’ çağrısı yapılmakta ancak toplumun önemli bir kesimi çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Böylesi bir kriz ortamında bile iktidarın halkın gerçeklerinden uzak bir duruş sergilemesinin sonucu rakamlara ve istatistiklere de yansımaktadır. Çok acı ve üzüntü vericidir ki, enfekte olmuş hasta sayımız ve can kaybımız ilk 13 günlük verilere göre hem İspanya’dan hem de İtalya’dan fazladır. Bu yetersiz önlemler aynı şekilde devam ederse gidişat daha da vahim bir hal alacaktır.

İktidarın yapısı gereği kavrayamadığı gerçek şudur ki; böylesi bir kriz ortamının aşılmasının temel yolları daha katılımcı, daha şeffaf ve daha demokratik bir yönetimden geçmektedir. Küresel koronavirüs salgınıyla başarılı bir şekilde mücadele eden ülkeler örnek alınmalı, bu ülkelerdeki vatandaşların kriz yönetiminde kendi devletine duyduğu güven ilişkisi ülkemizde de tesis edilmelidir.

Bu nedenle, İDT olarak toplumsal dayanışmanın tek elden değil, toplumun tüm kesimleriyle beraber gerçekleştirilmesi için ülke yöneticilerine çağrıda bulunuyoruz:

Demokratik, kapsayıcı ve yerelden dayanışma hemen şimdi”. (İzmir/EVRENSEL)

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