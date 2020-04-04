Türkiye'nin ilk Kovid-19 sanal konferansı gerçekleşti

Türkiye'nin ilk Covid-19 sanal konferansı "Covid-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Geliştirme" başlığı ile gerçekleşti. TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nu anarak açılışını ve kolaylaştırıcılığını yaptığı konferansta, Türkiye'de Covid-19’a karşı ilaç ve aşı geliştirmek için çalışmalara başlayan bilim insanları projelerini tanıtan sunumlar yaptılar.

Ön çalışmalarının da sonuçlarını sunan araştırmacılardan, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Durdağı ilaç geliştirme ve onay alma süreçlerinin uzunluğuna ve maliyetine dikkat çekti. Süreci olabildiğince kısaltmak ve maliyeti azaltmak adına faz çalışmaları tamamlanmış onaylı ilaçlar arasında Covid-19’a karşı en fazla etki gösterebilecek olanı bulmak için hesaplamalı analizler gerçekleştirdiklerini belirtti. İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Öztürk kanser tedavisinde etkin olarak kullanılan yapay monoklonal antikor ilaçlara benzer bir ilaç geliştirmeyi planladıklarını belirterek hedeflemek istedikleri aday bölgeleri paylaştı ve en zararsız olanı seçmek için çalıştıklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı konferansta dünyayı kaosa sürükleyen Covid-19’un mevcut kullanılan tedavi yöntemleri değerlendirildi. Temel bilimciler ve tıp doktorları gibi farklı meslek gruplarından oluşan ekiplerin önemine, ulusal ve uluslararası düzeyde beraber çalışma kültürünün gelişmesinin zorunluluğuna dikkat çeken katılımcılar, elde edilecek verilerin ve proje süreçlerinin şeffaflıkla paylaşılacağını ilettiler.

Covid-19 Türkiye Platformu hakkında güncel bilgiler için covid19.tubitak.gov.tr ve covid19.tuseb.gov.tr adresleri ziyaret edilebilir. (İzmir/EVRENSEL)

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