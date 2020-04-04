04 Nisan 2020 09:38

CHP'li Ayhan Barut: 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne acil çözüm bulunmalı

CHP Milletvekili Ayhan Barut, koranavirüs salgınıyla mücadelede çok önemli yeri olan 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde yaşanan sorunlara acil çözüm bulunmasını istedi.

Fotoğraf: DHA

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    CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde iş yükünün 8-10 kat arttığını belirterek tedbir alınmasını talep etti. Barut, "Olası bir bulaş durumunda kritik öneme sahip 112 Acil Çağrı Merkezleri çökebilir ve salgınla mücadele büyük darbe alır" dedi.

    CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, koranavirüs salgınıyla mücadelede çok önemli yer tutan 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde yaşanan sorunlara acil çözüm bulunması için Meclisi göreve çağırdı. Yetersiz altyapıyla birlikte normalin 8-10 kat üstünde iş yükü artışı yaşanan merkezlerdeki personel yetersizliğine son verilmesini isteyen Barut, bu merkezlerdeki görevlilerin iş yükünün hafifletilmesini, sosyal mesafenin korunmasını, izolasyonun tam anlamıyla sağlanmasını, uzaktan çalışma yönteminin geliştirilmesini ve salgınla mücadelede kritik öneme sahip sistemin çökmemesi için çalışanların bulaş riskinden uzak tutulmasını talep etti.

    "PERSONEL YETERSİZ, 60-70 KİŞİ AYNI SALONDA ÇALIŞIYOR"

    Salgınla mücadele çok kritik öneme sahip 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde yaşanan sorunların ivedilikle çözülmesini talep eden Ayhan Barut, şunları kaydetti:

    "112 Acil Çağrı Merkezleri'nde normalin 8-10 kat üstünde artan iş yüküne rağmen, yetersiz altyapı ve personel eksikliğinden kaynaklı büyük handikaplar yaşanıyor. Maalesef birçok görevlimiz, fiziki koşullar elvermesine rağmen ne yazık ki korunaksız biçimde çalışmak zorunda kalıyor. Çağrı salonunda 60 -70 kişi aynı anda çalışmak ve bir arada bulunmak mecburiyetinde bırakılıyor. İzolasyon ve sosyal mesafe kurallarına uyulacak bir çalışma ortamı sağlanmıyor. Temizlik sorunları bir türlü aşılamıyor. Olası bir bulaş durumunda kritik öneme sahip 112 Acil Çağrı Merkezleri çökebilir ve salgınla mücadele büyük darbe alır. Bu kapsamda iyi örneklerin esas alınmasını, sosyal mesafe ve izolasyon uygulamalarının düzgün yapıldığı bir ortam sağlanmasını, bu merkezlerimizde görev yapan yurttaşlarımızın korunmasını, eksik personel sayısının arttırılıp bu sorunun giderilmesini, salgınla mücadelenin bu önemli kalesindeki tüm sorunların bitmesini istiyoruz."

    "ACİL DURUM PLANINIZ VAR MI?"

    CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle hazırladığı önergede şu sorulara yanıt aranıyor:

    1. "Salgınla mücadelede kritik öneme sahip 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde fiziki koşulların iyileştirilmesi, izolasyon ve sosyal mesafe tedbirlerinin alınması için bir çalışma yapacak mısınız?
    2. Bazı özel ve resmi çağrı merkezlerinde yapıldığı gibi uzaktan, bilişim sistemleri yardımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi uygulaması gibi alternatif yöntemler geliştirecek misiniz?
    3. 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde olası bulaşı riskinin önlenmesi için acil durum planı hazırladınız mı? Olası kötü bir senaryoda meydana gelecek risklerin minimize edilmesi için bir hazırlığınız bulunuyor mu?
    4. İş yükünün normalin en az 8-10 kat arttığı 112 Acil Çağrı Merkezleri'ndeki yetersiz personel sayısını arttıracak mısınız? 24 saat esasıyla çalışan görevlilerin yemek molası bile veremediği düşünüldüğünde, bu ve benzeri sorunların aşılması için bir düzenleme yapılacak mıdır?
    5. Yaşanan yoğunluktan kaynaklı acil ihtiyacı olan insanların bu merkezlere hızlıca ve acilen ulaşmasında yaşanan sıkıntılar göz önüne alınarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kendi işlevini tam olarak yerine getirmesi için bir hazırlık yaptınız mı?"

    (Adana/EVRENSEL)

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