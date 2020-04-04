Türkiye'de koronavirüs: 31 kente giriş çıkışlar durduruldu | Tüm gelişmeler (4 Nisan)

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e, vaka sayısı ise 20 bin 921'e yükselirken 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Ayrıca 31 kente giriş çıkışlar durduruldu.

04 Nisan 2020 08:30
Son Güncellenme: 04 Nisan 2020 14:12
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14:12

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İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİNDEN ÇAĞRI: GAZETECİLER DE İNFAZ YASASINDAN YARARLANSIN

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, siyasetçiler, gazeteciler ve insan hakları savunucularını kapsam dışı bırakan infaz düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Sağlığı, yaşam hakkını tehdit eden bu süreçte tutuklanmalarını gerektirecek hiçbir somut delil olmadığı halde suçsuz yere cezaevlerinde tutulan gazetecilerin de TBMM Genel Kurulu'na gönderilmek üzere olan bu yasa kapsamına alınarak derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz" denildi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti: Gazeteciler de infaz yasasından yararlansın

İzmir Gazeteciler Cemiyeti: Gazeteciler de infaz yasasından yararlansın

 

13:41

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GIDA-İŞ'TEN ÇAYKUR’A ÇAĞRI: İŞÇİ VE ÜRETİCİLER İÇİN ÖNLEM ALIN

DİSK/Gıda-İş, ÇAYKUR’a bir kez daha “Çay üreticileri ve ÇAYKUR işçileri için acil önlem alınmalı” çağrısı yaptı. Gıda-İş’ten yapılan açıklamada, “Fabrikalarda önlem alın, temizlik yapın, hijyen koşullarını oluşturun. Çay alım evlerinin çalışma koşullarının yenilenmesi ve yine buralarda tuvaletlerde su ve sabun gibi temizlik malzemelerinin teminini sağlayın. Gerekli koşullar oluşturulmadığı sürece sorumluluk ÇAYKUR yöneticilerindedir" denildi. ÇAYKUR Zihniderin Çay Fabrikasında koronavirüs vakası tespit edilmişti.

Gıda-İş'ten ÇAYKUR’a koronavirüs çağrısı: İşçi ve üreticiler için acil önlem alın

Gıda-İş'ten ÇAYKUR’a koronavirüs çağrısı: İşçi ve üreticiler için acil önlem alın

12:48

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ODTÜ'LÜ ÖĞRENCİLER SALGIN NEDENİYLE YAŞADIKLARI KAYGIYI ANLATTI

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri, koronavirüs salgını nedeniyle duydukları kaygıları, geleceğe dair endişelerini ve uzaktan eğitim sürecinin hayatlarındaki etkisini Evrensel’e anlattı. Online eğitim başta olmak üzere birçok sorun ve belirsizlikle karşılaştığını anlatan öğrenciler, gelecek planlarının ertelendiğini söyledi.

Koronavirüs salgını öğrencilerde gelecek kaygısını artırdı

Koronavirüs salgını öğrencilerde gelecek kaygısını artırdı

 

12:36

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KOVİD-19 TEDAVİSİNDEKİ İŞLEMLER SGK GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINDI

Pandemi hastanelerinde koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan tüm işlemler SGK geri ödeme kapsamına alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerinin iki katına çıkarıldığını duyurdu. Selçuk, "Yoğun bakım şartlarında koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı geri ödeme listemize aldık" dedi.

Koronavirüs tedavisindeki işlemler SGK geri ödeme kapsamına alındı

Koronavirüs tedavisindeki işlemler SGK geri ödeme kapsamına alındı

 

11:51

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GÖZALTINA ALINAN DİSK TEKSTİL GAZİANTEP BÖLGE TEMSİLCİSİ TÜRKMEN SERBEST BIRAKILDI

DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, sosyal medya paylaşımlarından dolayı dün akşam (3 Nisan) gözaltına alınmasının ardından bu sabah serbest bırakıldı. Türkmen, Güvenlik Şube tarafından evinden gözaltına alınarak gece Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne götürülmüş, bu sabah da savcılığa sevk edilmişti. Savcılık, ifadesini aldığı Mehmet Türkmen'in mahkemeye sevk edilmesine gerek görmeden serbest bırakılmasına karar verdi.

Gözaltına alınan DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Türkmen serbest bırakıldı

Gözaltına alınan DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Türkmen serbest bırakıldı

11:10

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İBB OTOBÜS, METRO VE METROBÜS GİRİŞLERİNDE ÜCRETSİZ MASKE DAĞITTI

Toplu alanlarda maske takılmasının zorunla hale getirilmesinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu sabah otobüs, metro, metrobüs ve vapurlarda 100 bin maskenin dağıtımına başladı.

İBB otobüs, metro ve metrobüs girişlerinde ücretsiz maske dağıttı

İBB otobüs, metro ve metrobüs girişlerinde ücretsiz maske dağıttı

 

10:34

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KORONAVİRÜS VAKASI ÇIKAN AKAR TEKSTİL'DE İŞÇİ İŞ BIRAKTI, PATRON SOPALARLA SALDIRDI

Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Akar Tekstil fabrikasında bir işçide koronavirüs tespit edildiği haberinin alınması üzerine işçiler iş bırakarak fabrika bahçesine çıktı. Fabrikada örgütlü olan Deriteks Sendikası İzmir Şube yöneticileri de fabrika önüne gelirken işverenin adamları iş bırakan işçilere sopalarla saldırdı. Saldırı sonrası fabrika önüne gelen polis, görüntü almak isteyen Evrensel muhabirini engelledi. İşçilerin fabrika önündeki bekleyişleri ise devam ediyor.

Akar Tekstil’de pozitif vaka çıktı, iş durduran işçilere sopalı saldırı yapıldı

Akar Tekstil’de pozitif vaka çıktı, iş durduran işçilere sopalı saldırı yapıldı

 

10:32

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"112 ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ'NE ACİL ÇÖZÜM BULUNSUN"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde iş yükünün 8-10 kat arttığını belirterek tedbir alınmasını talep etti. Barut, "Olası bir bulaş durumunda kritik öneme sahip 112 Acil Çağrı Merkezleri çökebilir ve salgınla mücadele büyük darbe alır" dedi.

CHP'li Ayhan Barut: 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne acil çözüm bulunmalı

CHP'li Ayhan Barut: 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne acil çözüm bulunmalı

 

08:47

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"AYRIMCI" İNFAZ DÜZENLEMESİ TBMM KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ

Siyasetçiler, gazeteciler, insan hakları savunucularını kapsam dışı bırakan infaz düzenlemesi, TBMM Adalet Komisyonunda gerçekleştirilen görüşmeler sonrası kabul edildi. Muhalefet partileri, "Değişiklikle beraber yaşam hakkı korunmuyor, ayrımcılık yapılıyor" dedi.

"Ayrımcı" infaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

"Ayrımcı" infaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

DÜN NE OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kalabalık halde bulunulan alanlarda maske kullanımı zorunlu" şeklindeki açıklamasının ardından İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri toplu taşıma kullanan yurttaşların maske takmasının zorunlu olduğunu belirtti. İstanbul ve Ankara'da bu sabahtan itibaren yurttaşlara maske dağıtılacağı ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınav için başvuru ve uygulama kılavuzu "www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş çıkışa kapatılan 31 şehir

Koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş çıkışa kapatılan 31 şehir

Melike Tekstil tepkiler üzerine koronavirüs nedeniyle üretime ara verdiğini açıkladı

Melike Tekstil tepkiler üzerine koronavirüs nedeniyle üretime ara verdiğini açıkladı

Koronavirüs nedeniyle 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı | Tüm gelişmeler (3 Nisan)

Koronavirüs nedeniyle 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı | Tüm gelişmeler (3 Nisan)

Erdoğan: 31 il araç giriş çıkışına kapatıldı, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi

Erdoğan: 31 il araç giriş çıkışına kapatıldı, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi

7 Haziran'da yapılacak LGS için kılavuz yayımlandı

7 Haziran'da yapılacak LGS için kılavuz yayımlandı

TFF'den koronavirüs açıklaması: Ligler en erken Haziran’da oynanacak

TFF'den koronavirüs açıklaması: Ligler en erken Haziran’da oynanacak

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Türkiye'de koronavirüs: 31 kente giriş çıkışlar durduruldu | Tüm gelişmeler (4 Nisan)
Türkiye'de koronavirüs: 31 kente giriş çıkışlar durduruldu | Tüm gelişmeler (4 Nisan)

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e, vaka sayısı ise 20 bin 921'e yükselirken 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Ayrıca 31 kente giriş çıkışlar durduruldu.

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Gözaltına alınan DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Türkmen serbest bırakıldı
Gözaltına alınan DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Türkmen serbest bırakıldı

İşçileri çalışmaya zorlayan fabrikalarla ilgili sosyal medya paylaşımlarından dolayı gözaltına alınan DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen serbest bırakıldı.

Koronavirüs tedavisindeki işlemler SGK geri ödeme kapsamına alındı
Koronavirüs tedavisindeki işlemler SGK geri ödeme kapsamına alındı

Koronavirüs tedavisinde kullanılan tüm işlemler SGK geri ödeme kapsamına alındı.

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