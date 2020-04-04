Türkiye'de koronavirüs: 31 kente giriş çıkışlar durduruldu | Tüm gelişmeler (4 Nisan)

İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİNDEN ÇAĞRI: GAZETECİLER DE İNFAZ YASASINDAN YARARLANSIN
İzmir Gazeteciler Cemiyeti, siyasetçiler, gazeteciler ve insan hakları savunucularını kapsam dışı bırakan infaz düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Sağlığı, yaşam hakkını tehdit eden bu süreçte tutuklanmalarını gerektirecek hiçbir somut delil olmadığı halde suçsuz yere cezaevlerinde tutulan gazetecilerin de TBMM Genel Kurulu'na gönderilmek üzere olan bu yasa kapsamına alınarak derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz" denildi.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti: Gazeteciler de infaz yasasından yararlansın