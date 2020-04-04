Türkiye'de koronavirüs: 31 kente giriş çıkışlar durduruldu | Tüm gelişmeler (4 Nisan)

GIDA-İŞ'TEN ÇAYKUR’A ÇAĞRI: İŞÇİ VE ÜRETİCİLER İÇİN ÖNLEM ALIN

DİSK/Gıda-İş, ÇAYKUR’a bir kez daha “Çay üreticileri ve ÇAYKUR işçileri için acil önlem alınmalı” çağrısı yaptı. Gıda-İş’ten yapılan açıklamada, “Fabrikalarda önlem alın, temizlik yapın, hijyen koşullarını oluşturun. Çay alım evlerinin çalışma koşullarının yenilenmesi ve yine buralarda tuvaletlerde su ve sabun gibi temizlik malzemelerinin teminini sağlayın. Gerekli koşullar oluşturulmadığı sürece sorumluluk ÇAYKUR yöneticilerindedir" denildi. ÇAYKUR Zihniderin Çay Fabrikasında koronavirüs vakası tespit edilmişti.