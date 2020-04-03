03 Nisan 2020 23:02
Lice'de bir çocuk bulduğu cismin patlaması sonucu yaşamını yitirdi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hayvan otlattığı sırada bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Yusuf Yıldırak yaşamını yitirdi. (Fotoğraf: Temsili)
Fotoğraf: DHA
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hayvan otlattığı sırada bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Yusuf Yıldırak yaşamını yitirdi.
Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Serin (Pirik) ve Ziyaret Mahalleleri arasında kalan alanda 31 Mart günü koyunlarını otlattığı sırada bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Yusuf Yıldırak, Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Patlayan cisimden fırlayan iki parçanın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Yıldırak, tedavi altında tutulduğu hastane yaşamını yitirdi. Bingöl’ün Karlıova ilçesinden Lice’ye koçer (yaylacı) olarak gelen ailenin cenazeyi aldıktan sonra memlekette defnedecekleri belirtildi. (DİYARBAKIR)
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