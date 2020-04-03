Befesa Silvermet'te toplu iş sözleşmesi imzalandı

Halil İMREK

İskenderun

Özçelik-İş Sendikası ile Befesa Silvermet patronu arasında 92 işçiyi kapsayan toplu sözleşme imzalandı. Sözleşmeyle işçi ücretlerine ilk 6 ay yüzde 16, ikinci 6 ay için enflasyon oranında, üçüncü ve dördüncü aylar için ise enflasyon artı 1’er puan zam alındı. Her yıl için 110 günlük ikramiye alınırken, sosyal haklarda ise ilk yıl yüzde 13, ikinci yıl enflasyon artı 1 puan oranında artış sağlandı. Sözleşmeyle mevcut izinlere 2 gün ilave edildi.

Anlaşma sonrası işçilere açıklama yapan Özçelik-İş İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör, “Yaşanan küresel salgın nedeniyle dünyanın ve ülkemizin zor bir süreçten geçtiği, fabrikaların üretime ara verdiği bir dönemde işçilerin yüzünü güldürecek bir sözleşmeye imza atmış olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz” dedi.

Ağır sanayi iş kolunda olan ve İskenderun Organize Sanayi Bölgesinde Kurulu olan Befesa Silvermet, çelik tozu geri dönüşümü yapıyor. Befesa, çelik tozu, tuz cürufları ve alüminyum kalıntılarının yanı sıra ilgili lojistik ve diğer ilgili endüstriyel hizmetlerin geri dönüşümünü de sağlıyor.

VÜCUTLARINDA AĞIR METAL VAR

Tehlikeli atıkların arıtılması, metal alaşımları ve tozlar işinde çalışan işçiler herhangi bir yıpranma payı almıyor. Fabrika ortamında yaygın olarak kurşun, nikel, cıva gibi metaller bulunurken, işçiler tehlikeli kalıntıların arıtılması nedeniyle risk altında çalışıyor.

İskenderun bölgesinde meslek hastalıkları hastanesi olmadığı için işçiler yılda bir defa Ankara Meslek Hastanesine gidip muayene oluyor. Daha önce bazı işçiler meslek hastanesinde bir süre yatmış, bazı işçilerin vücudunda fazla oranda metal tespit edilmişti.

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