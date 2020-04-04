ODTÜ Hayvan Dostları Topluluğu: Kampüsteki hayvanları beslemekte zorlanıyoruz

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Ankara

Kovid-19 salgını sonucu üniversitelerin tatil edilmesi, kampüslerinde yaşayan hayvanların beslenmesini zorlaştırdı. Kampüste mama stoku yapan ODTÜ Hayvan Dostları Topluluğu mama stoklarının tükenmek üzere olduğunu açıkladı.

İlerleyen zamanlarda kargo olmaması ve fiyatlara zam yapılma gibi ihtimallere dikkat çeken ODTÜ Hayvan Dostları Topluluğundan Ceren Gedik, “Aynı zamanda yemekhaneden yemek artığı toplama gibi bir şansımız da olmayacak. Bu yüzden veterinerlere olan borçlarımızı ödemek için hesabımızda olan parayla olabildiğince çok mama siparişi verdik. Bunun yanında sosyal medya hesaplarımızdan bulunduğumuz zor durumu ve mama ihtiyacımızı belirterek bir post paylaştık. Hayvanseverler bizi yine yalnız bırakmadı ve gerek mama kumbaralarımıza gerek banka hesabımıza bağışlarını göndererek destek oldular” dedi. Salgın sebebiyle kampüsün boşalmasıyla hayvanları besleyecek insan bulmakta çok zorlandıklarını anlatan Gedik, ancak gönüllülerle birlikte salgın sürecinde de tüm imkanlarını kullanarak besleme yapmaya devam ettiklerini söyledi. Okulların tatil edilmesiyle gelen ilk krizi atlattıklarını ama bunun ne kadar süreceğini bilemediklerini belirten Gedik, bu yüzden yardım çağrılarına devam ettiklerini ve kampüste besleme yapacak kişiye, mamaya, veteriner masrafları için maddi yardıma ihtiyaçları olduklarını söyledi.

"İNSAN BULMAK ZOR OLUYOR"

Hayvanların beslenmesiyle doğrudan ilgilenen Sümeyra Özmen “İlerleyen dönemlerde sokağa çıkmak sınırlandırılırsa günlük besleme yapamama ihtimalimizi düşünüyoruz” dedi. Bu süreçte yemek artığı kullanamadıkları için mama kullanmak durumunda kaldıklarını, bunun maddi yükü sebebiyle sürekli bağış almaya çalıştıklarını ifade eden Özmen, “Hayvanları kısırlaştırılmalarda ve acil durumlarda veterinere götürüyoruz. Veteriner işleriyle de doğal olarak daha az insan ilgilenebiliyor. Hem araç hem ilgilenecek insan bulmak zor oluyor” dedi.

BAZI ÖĞRENCİLER HAYVANLARI BESLEMEK İÇİN EVİNE DÖNMEDİ

Biyoloji Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi ve ODTÜ Hayvan Dostları Üyesi Belce, topluluk olarak kampüsteki hayvanları her gün besleyerek sağlıklarının takibini yaptıklarını söyledi. Salgından dolayı kampüsün boşaltılması ve yemekhane gibi yerlerin faaliyetinin durdurulmasının hem mama bulmayı hem de besleyecek insan bulmakta çok zor bir duruma soktuğunu dile getirdi. Birçok arkadaşının sırf bu yüzden aile evlerine çok geç döndüklerini, bazılarının hâlâ yurtlarda ya da öğrenci evlerinde kaldıklarını aktaran Belce, belediyeden ya da resmi bir kurumdan da herhangi bir yardım almadıklarını Ankara’da bulunan birkaç arkadaşı ile hayvanlarla ilgilenmek için hâlâ kampüse gittiklerini söyledi. Belce, endişesinin ise evde kal çağrılarıyla, bu hayvanların yaşamını sürdürememesi olduğunu vurguladı.

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