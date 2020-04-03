Eğitim Sen Bodrum Temsilciliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sorunlarına dair basın açıklaması yaptı. Öğrencilerin geçinemedeiklerini, kira ve faturalarını ödemekte zorlandıklarını dile getiren Eğitim Sen, "Barınma, beslenme, elektrik faturalarıyla ilgili sorunlara Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesinin acilen çözüm üretmesini talep ediyoruz" çağrısında bulundu.

Eğitim Sen Bodrum Yürütmesi imzasıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Barınma, beslenme, elektrik faturalarıyla ilgili sorunlara Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesinin acilen çözüm üretmesini talep ediyoruz. Kalıcı olan, okulun bulunduğu bölgeye tüm öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak yurt yapılmasıdır. Ancak daha acil çözüme ihtiyaçları vardır. Sezon açılana kadar kapalı olan pansiyon, apart, oteller kaymakamlık tarafından öğrencilere tahsis edilmelidir. Kaymakamlık ev sahiplerine çağrıda bulunarak en az 2 ay kira almamaları yönünde kampanya başlamalıdır. AYDEM ile görüşülerek 2 ay elektrik faturası çıkarılmalıdır. Ayrıca kaymakamlık gençlere bu süreçte nakit yardım yapmalıdır. Unutmayalım ki gençler bizim geleceğimizdir. Onlara parasız, nitelikli, bilimsel, laik, demokratik, anadilde bir eğitim sunmak devletin görevi, gençlerin anayasal haklarıdır.” (Muğla/EVRENSEL)