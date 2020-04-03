Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de saat 21.15 sularında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Harita Mapquest'ten alınmıştır.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 21.15 sularında Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremin merkez üssünün Hatay Yayladagi'ye 36.3 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 19.8 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
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