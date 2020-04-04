Eski Dostcam işçisi

İzmir

Çalıştığım işyerinde ve farklı iş kollarından arkadaşlarımızla oluşturduğumuz WhatsApp grubumuzdaki işçi sohbetlerini paylaşarak işçilerin Cumhurbaşkanı’nın yardım çağrısını ve salgının yaşamlarına etkisini nasıl tartıştıklarını anlatmaya çalışacağım.

Bütün dünyada koronavirüs salgınına ilişkin önlem paketlerinde vatandaşa doğrudan gelir yardımı ve çeşitli katkılar içeren bütçeler ayrılırken, Türkiye’de ulusa sesleniş yapan Cumhurbaşkanı Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğu ve Avrupa’ya yardım ettiğini söyledikten sonra IBAN numarası verip yine vatandaştan bağış istedi.

Bazı arkadaşlar “Aramızda para toplayalım” derken, kimi de “Zaten açız ben ömrümün sonuna kadar maaşımı bağışlayacağım” diyerek dalga geçiyor. “Kasada para bırakmadıkları için para toplayacaklar” diyen oldu. Komik bulanlar olduğu gibi tepki gösterip öfkelenen, küfür savuranlar da var. İşsizler para beklerken o işsizden para istiyor. AKP ve MHP’li arkadaşlar da tepkili aslında ama kimi sessiz kalıyor. Az sayıda AKP’li savunmak için, “IMF’ye gitmek yerine millete döndü, zor günlerde tüm Müslümanlar katkı sunmalı” diyor, ama otobanlara, hastanelere, verilen müşteri garantileri için hazineden ödenen paralar, şirketlerin vergi afları ileri sürüldüğünde onlar da hak veriyor devletin halktan yardım istemesindeki adaletsizliğe.

WhatsApp grubunda farklı iş kollarından işçilerin paylaşımları ise para istenen işçilerin gerçekliğini ortaya koyuyor. İşçiler, “Ekonomik kriz diyorlar işçiyi vuruyor, koronavirüs çıktı, bizim yaşamımızı altüst etti” diyor. Ben de 1 Nisan itibariyle işsizler ordusuna katıldım. Nedeni koronavirüs. 1 Nisan şakası gibi, nisanda işsizim.

Kimimiz iki haftadır evde, ne zaman işbaşı yapacak belli değil. Kimimiz ise çalışmaya, üretmeye devam ediyor. Fabrika kapalı olsa da bakımcılar devam ediyor. Adeta bakımcı virüs kapmaz havasındayız. “Aman dikkat edin sağlığınıza, işverenler önlem almıyorlar” diyerek birbirimizi uyarıyoruz. Durumun ciddiyetinin farkında olan işçiler, büyük ülkeyiz havalarında olan Cumhurbaşkanı’nın söylevine inanılmayacağını bildikleri için çarenin kendi dayanışmalarında olduğunun da farkındalar. Bir yandan dayanışmayı da örüyoruz aramızda, “Ustacığım biz çalışıyoruz, ekmeğimi paylaşırım. Buyurun gelin” diyor bir işçi, işten çıkartılan, ücretsiz izine gönderilen arkadaşlarına…

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