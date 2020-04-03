Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türkiyelinin koronavirüs testi pozitif

Yunanistan’ın Pire Limanı’nda dün karantinaya alınan bir gemide Türkiye vatandaşı 65 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Yunanistan’ın Pire Limanı’nda, dün koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine karantinaya alınan El. Venizelos isimli kruvaziyer gemide Türkiye vatandaşı 65 kişide virüs tespit edildi.

Dün Yunan basınında yer alan haberlere göre 34’ü mürettebat toplam 383 kişinin bulunduğu geminin, İspanya ve Türkiye’deki bazı limanlara uğradıktan sonra Pire Limanı’na geldiği ve en az 120 kişi de virüs tespit edildiği belirtilmişti.

Yunan ANEK şirketine ait geminin Türk firmalar tarafından kiralandığı ve Türkiye - İspanya arasında sefer yaptığı ifade edilirken, bugün Türkiye vatandaşı 65 kişinin Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

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