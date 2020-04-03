Her yağışta aynı sorun: Siverek’i sel aldı, 20 ev sular altında kaldı

Gül Ertunan KARAASLAN

Urfa

Köyün ortasından geçen derenin ıslahı için yıllardır yetkililere başvurulmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmadığını söyleyen bölge halkı, her sene yağan yağışlardan taşan derenin sularıyla boğuşuyor. Halk, “DSİ, Şanlıurfa Büyükşehir ve Siverek Belediyelerini aradık. Yıllardır arıyoruz, anlatıyoruz. Fotoğraflar, videolar gönderiyoruz. İlgilenen yok. Siverek Belediyesinden geldiler sadece fotoğraf çekip gittiler. Aynı rutin. Siyasi bakıyorlar kendileri gibi düşünmediğimizden hizmet vermiyorlar bize’’ diye yetkililere sitem etti.

Köylerinde zaten düzgün bir yol olmadığını anlatan bölge halkı, şu an en az 20 evin sulardan zarar gördüğünü ifade ederek kendi kaderlerine terk edildiklerini söyledi.

Şanlıurfa Siverek’te geceden beri yağan şiddetli yağmur sele neden oldu. Siverek merkeze bağlı Karacadağ Mahallesi sular altında kaldı https://t.co/b9Q7TrWJie pic.twitter.com/BTMmPWlTDW — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) April 3, 2020