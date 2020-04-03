Eda AKTAŞ

İzmir

İzmir Gaziemir Belediyesi ile işyerinde örgütlü DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 2 No’lu Şubesi arasındaki birinci dönem toplu iş sözleşmesi (TİS) bugün imzalandı.

Sözleşme, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Belediye Başkan yardımcısı ve müdürleri, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız ve yönetim kurulunun katılımıyla yapılan görüşmede imzalandı.

Sözleşmeye göre birinci ve ikinci gruptaki işçilerin net ücreti 3 bin 920 lira, üçüncü grup işçilerin net ücreti 4 bin 190 lira, dördüncü grup işçilerin net ücreti 4 bin 235 lira, beşine grup işçilerin net ücreti 4 bin 320 lira, altıncı grup işçilerin net ücreti 4 bin 630 lira, yedinci grup işçilerin net ücreti 4 bin 680 lira, sekizinci grup işçilerin net ücreti ise 4 bin 760 lira oldu.

Sözleşmeye iş riski, kıdem, birleşmiş sosyal yardımlar, 1 Mayıs yardımı, teşvik pirimi gibi yeni maddeler de eklenirken, pazar mesaisi 1+2 yevmiye, bayram mesaisi ise 1+3 yevmiye olarak hesaplanacak.

İşçilerin ikramiyeleri ve eğitim yardımları da sözleşmede onaylandı.

KHK ile kadroya geçiş yapan işçiler için haziran ayına kadar 400 lira iyileştirme yapılması da sözleşmeye eklenen maddeler arasında.

“ŞEFFAFLIK İLKESİ İLE SÖZLEŞMEYİ TAMAMLADIK”

Konuyla ilgili açıklama yapan Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, toplu sözleşmenin başından beri şeffaflık ilkesi ile hareket ettiklerini söyleyerek, toplamda 13 görüşme yapıldığını ve tüm görüşmelerin işçiler ile paylaşıldığını anlattı.

İşçilerin bu aydan itibaren zamlı maaşlarını alacaklarını ifade eden Yıldız, “Yaklaşık 5-6 tane yeni maddemiz geçti. 1 Mayıs’ta 450 lira işçiye net ödeme yapılacak, kız çocuğu evlenene 1 çevre altın verilecek, koku pirimi ve iş riskini de maddelere ekledik. En ağır iş yapan işçiye iş riski 6 lira, biraz daha hafif iş yapanlara 4 lira, geri kalan işçilere ise 2 lira olarak belirlendi. Yılbaşında 120 lira birleşmiş sosyal yardımda verilecek. Eğitim yardımları ve diğer maddeler ile en düşük yüzde 28 en yüksek de yüzde 40 zam aldık” diye konuştu.

KHK’li yaklaşık 200 işçi için ise 1 Şubat’tan itibaren ödenmesi kaydıyla 400 lira yardımın sözleşmeye eklendiğini dile getiren Yıldız, “375. maddeyi koyduk sözleşmeye. KHK yasası uzamaz ise Temmuz ayının birinden itibaren Gazibel’in koşulları neyse KHK’lı işçilerde hepsinden yararlanacak” dedi.

Gaziemir Belediyesi işçileri toplu sözleşme metnine onay verdi, TİS imzalandı