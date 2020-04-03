CHP’li Antmen: Koronavirüse bağlı ölümler talimatla gizlenmek mi isteniyor?

Koronavirüs ölümleri hakkında çarpıcı bir iddia CHP’den geldi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen “Bu dönemde farklı illerdeki hastanelerden gelen iddialara göre koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bazı vatandaşların ölüm raporlarına, ölüm nedeni olarak başka hastalıklar ya da semptomlar yazdırılmak istenildiği bilgisi gelmektedir” dedi.

Antmen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde, ölüm raporuna Covid 19 yazılan bazı kişilerin raporlarının il sağlık müdürlükleri tarafından hastanelere geri gönderildiğini ve ölüm nedeninin değiştirilmesinin istenildiği iddialarının tarafına geldiğini söyleyerek “Korona virüsü nedeniyle ölen hastaların ölüm raporuna ‘Covid 19’ yazan hekimlere bunu değiştirilmeleri için bazı il sağlık müdürlüğü yetkililerince baskı yapıldığı ve buna direnen hekimlerin de tehdit edildiği iddiaları doğru mudur?” diye sordu.

ALPAY ANTMEN’İN ÖNERGESİNDE YER ALAN SORULAR ŞU

Korona virüsü (COVİD 19) nedeniyle hayatını kaybeden bazı vatandaşların ölümlerinin talimatla gizlendiği ve ölüm raporlarında da korona virüsü yerine başka nedenler yazdırıldığı iddiaları doğru mudur?

Korona virüsü nedeniyle ölen; ölüm raporuna “Covid 19” yazılan ancak il sağlık müdürlüklerince ölüm belgelerindeki ‘Covid 19’ yerine başka hastalıklar ve semptomlar yazılması için hastanelere geri gönderilen raporlar bulunmakta mıdır? Varsa bunlar hangi illerde ve hastanelerdedir?

Korona virüsü nedeniyle ölen hastaların ölüm raporuna ‘Covid 19’ yazan hekimlere bunu değiştirilmeleri için bazı il sağlık müdürlüğü yetkililerince baskı yapıldığı ve buna direnen hekimlerin de tehdit edildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu tehdidi yapan kişiler kim ya da kimlerdir? Kimlerin talimatı ile bunu yapmaktadırlar?

Ölüm raporunda ‘Covid 19’ yazan ancak Sağlık Bakanlığı ‘Ölüm Bildirim Sistemine’ ölüm nedeni olarak başka hastalık ya da semptom yazılan kişi ya da kişiler bulunmakta mıdır? Bunlar sırasıyla ve ayrı ayrı belirtilmek üzere hangi illerdedir?

1 Mart 2020’den önergenin yanıtlandığı tarihe kadar geçen sürede hayatını kaybeden vatandaşlardan kaçının ölüm raporu ikinci ya da üçüncü defa yazılmıştır? Bunların gerekçeleri nelerdir?

Covid 19 virüsü taşıyan ancak ilk testlerinde ‘Covid 19 negatif’ ikinci ya da üçüncü testlerinde ‘Covid 19 pozitif’ bulunan ve yaşamını kaybeden vatandaşların kaçının ölüm raporuna ‘Covid 19’ yazılmış, kaçına yazılmamıştır? (HABER MERKEZİ)

Koronavirüse karşı işyerinde hangi önlemler alınmalı, vaka çıkarsa ne yapılmalı?