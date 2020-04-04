4-D’li sağlık emekçileri: Koronavirüsle mücadelede ayrımcılık yapmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı döner sermaye ek ödemelerine kendilerinin dahil edilmemesine tepki gösteren 4-D statüsündeki işçiler basın açıklaması yaparak sağlık hizmetinin bir bütün olduğunu ve kendilerinin de canla başla hizmet verdiklerini belirterek ayrımcılığa son verilmesini istediler.

KHK ile taşerondan kadroya geçirilen emekçiler taşeron koşullarını yaşamaya devam ediyor. Bakan Koca, sağlık personelinin döner sermaye ek ödemelerinin 3 ay boyunca, tavan, yüzde 100 oranında olacağını ifade etmiş ancak Covid-19 servislerinde de hizmet veren 4-D statüsündeki temizlik personeli, hasta bakıcı, tıbbi sekreterler sağlık emekçilerini bu ödemenin dışında tutmuştu.

“SAĞLIK TAM BİR EKİP İŞİDİR, SAĞLIKTA AYRIMCILIK OLMAZ”

Bu ayrımcılığa tepki gösteren DİSK’e bağlı Dev Sağlık İş SES Balcalı Temsilciliği’nde basın açıklaması yaptı. Basın metnini okuyan Dev Sağlık İş Genel Merkez Yöneticisi Cumali Bolat, şunları söyledi;

“Korona salgınının gittikçe ağırlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Sağlık hizmet üretiminde zincirin bir halkası olarak tıbbi sekreter, hasta bakıcı, temizlik personelleri olarak bizler bu salgınla en ön saflarda mücadele ediyoruz. Yıllarca yaptığımız gibi yine özverili çalışmaya devam edeceğiz.

Ne yazık ki salgına karşı büyük bir gayretle mücadele ettiğimiz bu süreçte temizlik personeli, hasta bakıcı, tıbbi sekreterler sağlık ekibi içerisinde olmasına, hastane içerisinde benzer risklerle çalışmalarına rağmen sağlık ekibindeki görünmez hiyerarşi nedeniyle ayrımcılık devam ediyor. Sağlık Bakanının yaptığı açıklamalarda özellikle 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçirilen işçilerin isimleri dahi geçmiyor. Sağlık çalışanlarının ekip halinde dayanışma içinde çalışması gereken böylesi bir dönemde bu gibi ayrımcılıkların sağlık ekibi arasında iş barışını bozma riski göz önünde bulundurularak; Hekim- hemşire- temizlik personeli-hasta bakıcı, tıbbi sekreterler olarak sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğunu unutmadan çalışma barışı korunmalıdır. Sağlık emekçilerine uygulanan ayrımcılık bir an önce son bulmalıdır” (Adana/EVRENSEL)

Sağlık-İş İstanbul Şubesi: Sağlık ekip işidir, ek ödemeler işçilere de yapılsın

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