İHD’den Meclis Adalet Komisyonuna rapor: Tutukluların tahliyesinin önü açılmalı

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, cezaevlerinde infaz indirimi kanun teklifine ilişkin hazırladıklarını görüş ve önerileri Meclis Adalet Komisyonuna iletti. Kanun teklifindeki başta Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında yargılananlara yönelik yapılan ayrımcılık başta olmak üzere birçok konuda detaylı önerilerin bulunduğu raporda, tutukluların tahliyesinin de önünün açılması, TMK’nın kaldırılması veya kapsamının daraltılması istendi.

Henüz yargılamaları devam eden ve haklarında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmayan tutuklularla ilgili herhangi bir öneride bulunulmadığını belirten Türkdoğan, Kovid-19 salgınında tutukluların olumsuz yönde etkilenmemesi durumlarının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkdoğan, “Bu nedenle, bize göre haksız tutuklamalar ve adil olmayan yargılamalar nedeniyle mağdur edilen tutuklular açısından, CMK 100 ve devamındaki maddeler gereğince tutuk incelemesinin resen yapılarak ‘tutukluluğun istisna’ olduğu gerçeğinden hareketle tahliyelerin önü açılmalıdır. Bu konuda, özellikle mevcut salgın hastalık nedeniyle, sağlık bakımından ciddi risk teşkil edecek rahatsızlıkları bulunanlar, herhangi bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmaksızın, mahkemelerce takdir hakkı kullanılarak derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.

CİNSEL SUÇLARDA ÜÇTE İKİ İNDİRİM GELİYOR

Türkdoğan, infaz paketinde terör suçları ile örgütlü suçlar bakımından dörtte üçlük koşullu salıverme oranında herhangi bir değişiklik yapılmadığını, buna karşın mükerrirler ve buna bağlı olarak cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçları bakımından dörtte üçlük koşullu salıverme oranının üçte ikiye indirildiğini söyledi.

TERÖR SUÇLARINDAN NE KASTEDİLDİĞİ AÇIKÇA ORTAYA KONULMALI

Öncelikle “terör suçları” ile ne kastedildiğinin açıkça ortaya konulması gerektiğini belirten Türkdoğan, “TCK’de 'terör suçları' ismi ile herhangi bir suç türü bulunmamaktadır. TMK’nın 3. Maddesinde terör suçlarının hangi suçlar olduğu tek tek belirtilmiştir. TMK’nın 4. Maddesinde ise terör amacıyla işlenen suçlar tek tek sayılmıştır. Ayrıca TMK 6. ve 7. Maddelerdeki suçların terör suçu olup olmadığı ise belli değildir. TMK’nin 5. ve 17. Maddeleri infazla ilişkili maddelerdir. Bu maddelerin de ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir” dedi.

Öztürk Türkdoğan | Fotoğraf: MA

TCK’de zaten örgütlü suçlar ve yasa dışı örgütlerle ilgili düzenlemeler olduğu için TMK’nin tamamen kaldırılması gerektiğini ifade eden Türkdoğan, kaldırılmadığı takdirde terör tanımı, “Suç işlemese dahi örgüt mensubu olan ve mensubu olmasa da örgüt adına suç işleyen” maddesi, basın özgürlüğünü ve haber alma hakkının ihlali eden maddelerin kaldırılması veya düzenlenmesini istedi.

6 YILDA 100 BİN KİŞİYE DAVA

Türkdoğan, sorunun ne kadar büyük olduğunun görülebilmesi için Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı adli istatistiklerini paylaştı:

Adalet Bakanlığı verilerine göre terör propagandasının yer aldığı TMK’nin 6 ve 7/2. maddelerinden

2013 yılında 6. maddeden 178 kişiye, 7/2, maddeden 10.547 kişiye,

2014 yılında 6. maddeden 125 kişiye, 7/2. maddeden 15.815 kişiye,

2015 yılında 6. maddeden 100 kişiye, 7/2. Maddeden 13.608 kişiye,

2016 yılında 6. Maddeden 192 kişiye, 7/2. Maddeden 15.913 kişiye,

2017 yılında ise madde ayrımı yapılmadan açıklanan istatistiğe göre 24.585 kişiye

2018 yılında madde ayrımı yapılmadan açıklanan istatistiğe göre 19.892 kişiye

dava açıldı. (HABER MERKEZİ)

"Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu tartışılmadan infaz düzenlemesi olmaz"

İHD: İnfaz düzenlemesinin dışında kalanların çoğu düşünce suçlusu

"Ayrımcı" infaz düzenlemesinin görüşmelerine başlandı

İnfaz yasasına karşı ortak metin: Cezaevinde yatanlar arasında ayrım yapılmamalı

İnfaz düzenlemesi Meclise sunuldu, AKP'li Cahit Özkan teklifin detaylarını açıkladı