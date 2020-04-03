03 Nisan 2020 15:07

TTB’den "sağlık çalışanları işten çıkarılıyor" uyarısı

Türk Tabipleri Birliği bazı işyerlerinde sağlık emekçilerinin işten çıkarıldığına dikkat çekerek "Çalışanın işten çıkartılmamasının sağlanması devletin temel sorumluluğudur" dedi.

Hastane acil servisi

Fotoğraf: DHA

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    Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmasına rağmen bazı işyerlerinde sağlık emekçilerin işten çıkarıldığına dikkat çekerek, bu yasağın kamu ve özel tüm sağlık kurumlarını kapsadığı hatırlatıldı. Açıklamada, patronların gerekli önlemleri almadığı durumda işyeri hekimleri ile iş güvenliği uzmanlarının bakanlık ve sendikaya bildirimde bulunması istendi.

    Alınan çeşitli idari önlemlerle virüsün yayılım hızının azaltılması amaçlandığı, bazı özel sağlık kurumlarının pandemi hastanesine dönüştürülmesi veya sağlık çalışanlarının görevleriyle ilişiklerinin kesilmesinin yasaklanması gibi önlemlerle de sağlık hizmet kapasitesinin korunmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, “Diğer yandan, bazı işyerleri genel olarak başvuru sayısının azaldığı ve benzeri gerekçelerle çalışanlarını işten çıkartmaktadır. Hemen belirtelim ki, Sağlık Bakanlığı kararı uyarınca 27 Haziran 2020 tarihine kadar sağlık çalışanlarının istifa ederek ya da işten çıkarılmaları suretiyle görevlerinden ayrılmaları yasaklanmıştır. Bu yasak, kamu ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bütün sağlık çalışanlarını kapsamaktadır” denildi.

    Tüm bunlara karşın, sağlık çalışanlarının iş akdinin feshedildiğine ilişkin şikayetlerin geldiği belirtilen açıklamada, bu nedenle, sözleşmesi feshedilen sağlık çalışanlarının iş güvencesine ilişkin kısa bilgilendirme yapılması gereği görüldüğü ifade edildi. Sağlık çalışanlarının iş sözleşmelerinin bu dönemde feshedilemeyeceği konusunda İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurabileceklerini belirtilen açıklamada, hekim en az 6 aydan beri çalıştığı işyerinde en az 30 işçi çalışıyor şartını taşıyorsa; iş sözleşmesinin feshinin bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde, feshin geçerli bir sebebe dayanmadığı belirtilerek, işe iade talebiyle arabulucuya başvurması gerektiği açıklandı. Arabulucuda uzlaşılmaması durumunda iki hafta içinde iş mahkemesinde işe iade istemiyle dava açılabileceği belirtilen açıklamada, “Bir kısım özel hastanelerde çalışan hekimlerle, 2015 yılında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasına eklenen Ek 10. Madde kapsamında, sözleşme yapılarak ücretlerinin fatura karşılığı ödenmesine başlanmıştır. Çalışma biçimi aynı kalmasına karşın sadece ücretin ödenme yöntemindeki bu değişiklik çalışanların statüsünde bir farklılığa yol açmayacağı için, bu hekimlerin iş sözleşmelerinin feshinde de yukarıda belirtilen haklar geçerliliğini korumaktadır. Çalışanların işlerini korumaktan ziyade, haklı bir sebep olmaksızın iş sözleşmesi feshedilenlere tazminat ödenmesini hedefleyen bu hakların yanı sıra, işyeri hekimlerinin ek bir tazminat olanağı daha vardır” denildi.

    İŞYERİNDE ÖNLEM ALINMAZSA BAKANLIĞA VE SENDİKAYA BİLDİRİN

    Açıklamada, işyeri hekimlerine de çağrıda bulunularak, “İşyerinde alınması gereken önlemler işverene bildirmesine karşın yerine getirilmemesi halinde; bildirilen eksiklik ve aksaklıkların işin acil durdurulmasını gerektirmesi veya acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilir. İşyeri hekimi, bildirim yükümlülüğünü yerine getirdiği için iş sözleşmesi feshedilirse işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir. İşyeri hekiminin diğer işçilik hakları saklıdır” denildi.

    İŞTEN ÇIKARTILMAMA DEVLETİN SORUMLULUĞUNDA

    Bütün dünyada ağır bir salgın hastalıkla mücadele edildiği bu dönemde, sağlık çalışanları büyük bir titizlik ve özveriyle her alanda hizmet sunduğu ifade edilen açıklamada, “Meslektaşlarımızın bilgi ve emeklerine hürmet edilmesini, bütün özel sağlık kurum ve kuruluşlarına kamusal ödevler verilerek sağlık hizmet sunumuna katılmalarının sağlanmasını, bu süreçte sağlık hizmetlerinin ücretsiz sunulmasını ve bu sağlık kuruluşlarının personel giderlerine kamusal destek sağlanmasını talep ediyoruz. Ayrıca çalışanın işten çıkartılmamasının sağlanmasının devletin temel sorumluluğu olduğunu bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyor ve yetkilileri bu doğrultuda sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

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