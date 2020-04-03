Koronavirüs, Afrika’daki çiftliklerde çalışan işçileri de vurdu

Afrika’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ürettiklerini Avrupa’ya pazarlayamayan çiftliklerde işçiler, işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Zor koşullarda ve güvencesiz olmayan işlerde çalışan işçileri belirsiz bir gelecek bekliyor.

Avrupa’nın talep listesinde olan muz, kahve, kakao gibi ürünlerin ihracatı Avrupa’daki restoran ve kafelerin kapatılmasının ardından düşüşe geçti. Ticari uçakların durdurulması Afrika’daki çiçek pazarlarının kapısına kilit vurmasına neden oldu.

Özellikle Kenya başta olmak üzere Avrupa’ya ihraç ettikleri ürünlerini satamayan pazarlar, geçimleri zaten zor olan işçileri işten çıkarmaya başlarken aynı sorun Latin Amerika ülkesi Ekvador’da da yaşanıyor.

Bazı üretim merkezleri ve işçiler ise el ele vererek dayanışma örnekleri sergiliyor:

Ekvador’da çok sayıdaki muz üreticisi firma, ellerinde kalan muzları yiyecekleri kıt olan yerel gruplarla paylaşmaya başladı.

Pakistan’da spor topu üretimi yapan bir fabrika elinde kalan pamuklarla halk için maske üretmeye başladı.

Güney Afrika’daki bir şarap üreticisi ise tüm işçi evleri için dezenfektan sağladı.

(DIŞ HABERLER)

*Fairtrade.net’ten kısaltarak çeviren Anıl Yurdakul

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