HDP'li Hatimoğulları: Yurt dışında mahsur kalan işçilerin ülkeye dönmesi sağlansın

Yurt dışında iş için bulunan işçilerin koronavirüs salgınına bağlı olarak yaşadıkları işsizlik nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade eden HDP Adana Milletvekili ve TBMM Dış ilişkiler Komisyon Üyesi Tülay Hatimoğulları, "Türkiye, konsolosluklar üzerinden gelmeyi talep eden yurttaşların karantina koşullarını hazırlayarak bir an önce ülkeye gelmelerini sağlamalıdır" dedi.

"GÜNLERDİR SONUÇ ALAMIYORUZ"

Hatay, Adana, Mersin’den Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri’nde iş için bulunan yurttaşların sesinin duyulmasını isteyen Hatimoğulları, "Bu konuyla ilgili beni ve birçok milletvekili arkadaşımı arıyorlar. Günlerdir bu çalışmanın içindeyiz. Ama sonuç alamıyoruz. Devletin yürütme işlerini üstlenmiş olan hükümetin bu işi sürüncemede bırakmasını doğru bulmuyoruz. AKP iktidarı ülkede gerekli olan karantina koşullarını Türkiye’de yaşayan ve yurt dışından gelmek isteyen tüm yurttaşlar için hızlıca sağlamalıdır" dedi.

"GEREKLİ ATAMALAR YAPILSIN"

Gelecek işçiler için karantina koşullarının sağlanmasını isteyen Hatimoğulları, il ve ilçelerde karantina merkezlerinin sayısının da arttırılması gerektiğini belirtti. Hatimoğulları, gerekli olacak sağlık personelinin acilen atamalarının yapılmasını, KHK ile ihraç edilen emekçilerin işlerine iade edilmesini istedi. (Adana/EVRENSEL)

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