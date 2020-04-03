TMMOB: Metal ve madencilik sektörleri üretime derhal ara versin

Özer AKDEMİR

TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Cemalettin Küçük gaz ve toz yayan başta metal ve madencilik endüstriyel tesislerinde ciğerleri tahrip eden pandemi kontrol altına alınana kadar üretime ara verilmesi gerektiğini belirtti.

"İNSANLARIN YAŞAM HAKKI GASBEDİLEMEZ"

Metalurji Yüksek Mühendisi Küçük, tüm dünyayı etkisi altına alan Covit-19 pandesimi nedeniyle ülkemizde de zorunlu beslenme ve sağlık dışındaki her türlü üretimin sonlanması gerektiğini belirtti. Küçük, "Çevresine ve çalışma ortamına gaz-toz veren bütün tesisler derhal kapatılmalıdır. Endüstriyel işletmeler çalışanlarının ve bulunduğu çevredeki insanların yaşam hakkını gasbedemez. Çalışma ortamı ve çevresinde hava kalitesine etki eden bütün tesislerin üretimi derhal durdurulmalıdır. Başta metal ve madencilik endüstriyel tesislerinde ciğerleri tahrip eden pandemi kontrol altına alınana kadar üretime ara verilsin" dedi.

BURADA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN CİĞERLERİ ZATEN HEP RİSK ALTINDA

Metal madencilik ve kimya endüstrisinin birçok meslekten çok daha fazla hem çalışma ortamına hem de yaşam alanlarına çeşitli gaz ve toz partikülleri içeren dumanlar verdiğinin altını çizen Küçük, "Demir çelik tesisleri gibi büyük kapasiteli tesisler, maden işletmeleri gibi büyük tesisler, seramik tesisleri, mermer-taş ocakları vs. kimyasal kullanarak üretim yapan liç yöntemi ile metal kazanım tesisleri gibi bir çok tesis mesleki hastalık olarak öncelikle akciğerleri etkilemektedir.

Bu tür tesislerin çalışanları bir çoğu kimyasal içeren her türlü toz, gaz, duman, buhar vs. gibi havayı sürekli soluduklarından, zaten ciğerleri risk altındadır. Bunun bir çok örneği meslek hastalığı olarak bilinmektedir. Bir de buna pandemik hastalık olarak korona eklendiğinde çevre insanı ve çalışanlarının yaşamları büyük risk altına girecektir" dedi.

"DÜNYA ARTIK BU MODELLE GİDEMEZ"

Hiç bir malzemenin ve ekonomik değerin yaşam hakkından daha önemli olmadığını ifade eden Küçük, şunları dile getirdi: "Dünya artık bu büyüme modelli kalkınmacı anlayışta yürüyemez. Yeniden yeni yaşamı birlikte kuracağımız, birlikte paylaşacağımız emekçileri derhal çalışma yaşamından çekip; yaşamsal risklerini yok etmeliyiz. Pandemik durum kontrol altına alınana kadar zorunlu beslenme ve sağlık dışındaki her türlü üretim sonlanmalıdır. Her türlü zorunlu hizmet alanları kamulaştırılmalı, herkesin zorunlu gereksinimleri karşılanmalıdır."

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