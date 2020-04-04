HDP’li Habip Eksik: Kızılay'ın koronavirüse yönelik acil bir eylem planı olacak mı?

HDP Milletvekili Habip Eksik, koronavirüs ile mücadelede herkesin seferber olduğunu ancak Kızılay’ın görünmez olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a "İnsanların çaresiz kaldığı bu dönemde Kızılay’ın suskun kalmasının sebebi nedir?" diye sordu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Iğdır Milletvekili Habip Eksik, koronavirüs salgınının Türkiye’de ortaya çıktığı günden bu güne Kızılay’ın yaşananlara sesiz kaldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle konuya dair soru önergesi verdi. Eksik, "Kızılay’ın en yüksek maaşları özellikle yönetici olarak atananlara bağlandığını görüyoruz. Ayrıca genç işsizliğin yüzde otuzlarda olduğu ülkede, Kızılay Genel Başkanının oğlu Furkan Kınık’ın Gençlik Koordinasyon Kurulu oluşturularak burada işbaşına getirildiği ve kendisine yüksek maaş bağlanılıyor. Yüzlerce nitelikli Kızılay memurunun işten çıkarılarak, yerlerine adam kayırmak amacıyla liyakatsiz, iktidara yakın kişilerin alındığı basına yansımıştır. Toplum salgının ekonomik ve sosyal sonuçlarına karşı korunmasız olduğu bugünlerde iş yapması gereken Kızılay gibi bir kurum sessiz kalarak görünmez oluyor" dedi.

Habip Eksik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"11 Mart 2020’de ilk vakanın açıklandığı günden itibaren Kızılay’ın koronavirüs (Covid-19) salgına adına Türkiye’de bulunduğu faaliyetler, yardım ve dayanışma çalışmaları nelerdir? Kamuoyuna acil açıklama yapılacak mıdır?

Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında büyük bir gelir ağına sahip Kızılay gibi köklü bir kurumun en önemli görevinin olağanüstü dönemlerde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek olduğu, salgın(pandemi) zamanında, insanların çaresiz kaldığı bu dönemde yurttaşların yanında görülmemesinin, suskun kalmasının sebebi nedir? Kamuoyuna acil açıklama yapılacak mıdır?

Uzun bir süredir Türkiye’ye de görülen koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik Kızılay üzerine düşen görevi niçin yapmamaktadır? Yapacak mıdır? Kamuoyuna acil açıklama yapılacak mıdır?

Kızılay’ın koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik acil bir eylem planı veya projesi var mıdır? Olacak mıdır? Kamuoyuna acil açıklama yapılacak mıdır?

Kızılay Başkanının 30 bin TL maaş aldığı, iktidara yakın kişilerin yönetici olarak alındığı ayrıca oğlu Furkan Kınık’ın Gençlik Koordinasyon Kurulu başına atadığı ve yüksek maaşlar bağlandığı doğru mudur? Eğer doğru ise bu konuda açılmış bir soruşturma var mıdır? Olacak mıdır? Kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?

İletişim Danışmanlığı ve etkinlik yönetimi işlerinin yandaş firmaya verildiği doğru mudur, doğru ise açılmış bir soruşturma mevcut mudur? Olacak mıdır? Kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?

Yüzlerce işçinin uydurma gerekçelerle işten alındığı yerine iktidara yakın liyakatsız kişilerin alındığı gündeme gelmiştir, bu konuda açılmış bir soruşturma var mıdır? Olacak mıdır? Kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?

İktidar tarafından görev alamayan, seçilemeyen ve görev süresi biten üyeler hangi sebeplerle Kızılay’a yönetici olarak atanmaktadır? Bu göreve gelecek liyakat sahibi insanlara neden görev verilmemektedir?"

(HABER MERKEZİ)

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