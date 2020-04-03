Cizre Belediyesi kayyumu, Eş Başkan Mehmet Zırığ'ın evine el koydu!

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 29 Ekim 2019 tarihinde görevden alındıktan sonra yerine kayyum atanan Belediye Eş Başkanı Mehmet Zırığ ve iki amcasına ait taşınmaz (ev) hakkında kamulaştırma kararı alındı. Söz konusu karar, Zırığ'ın yerine kayyum olarak atanan İlçe Kaymakamı Sinan Davutoğlu yönetimindeki belediye tarafından alındı.

MA'dan Müjdat Can'ın haberine göre, Belediye Uzlaşma Komisyonu tarafından Zırığ ve amcalarına gönderilen kamulaştırma kararında, "İlçemiz Dicle Mahallesi 618 ada 5 nolu parselde mülkiyetinizde bulunan taşınmazla ilgili kamu yararı kararı alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

ZIRIĞ'DAN KARARA TEPKİ

Karara tepki gösteren eşbaşkan Zırığ, söz konusu durumu "düşman hukuku" olarak yorumladı. "Dünya koronavirüsle, kayyum benim şahsımda Cizre halkını cezalandırmakla uğraşıyor" diyen Zırığ, "Bu aslında 'Seni burada barındırmayacağız' mesajıdır. Bölgede AKP’lileşmiş bütün devlet kurumlarının yetkilileri her türlü saldırganlıktan geri durmuyorlar" dedi. Tek mal varlığı olan taşınmazı seçimler öncesi beyan ettiğini ve ilgili kurumlara bildirimde bulunduğunu hatırlatan Zırığ, "O kadar pervasızlaşmışlar ki adeta 'Evinizi başınıza yıkacağız' demektedirler. Bu benim şahsımda Cizre halkı ve Kürt halkına ‘Evlerinizi dahi sizlerden alacağız’ denilmek istenmesidir. Ne Cizre ne de Kürt halkı size asla boyun eğmeyecektir” diye konuştu.

İTİRAZDA BULUNACAK

"Kamu yararı" kararı için Belediye Meclis kararının olması gerektiğine değinen Zırığ, “Ortada olmayan bir meclisle kayyum tek başına karar almaya çalışmaktadır. Etrafında topladığı birkaç kişiye encümen sıfatları yapıştırarak, kararlar alınıyor. Bunun hukuken herhangi bir izah ve karşılığı yoktur. Kayyum döneminde yalnızca benim ve 2 amcamın evinin kamulaştırıldığını biliyoruz. Mevcut duruma karşı hukuki her türlü itirazımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.

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