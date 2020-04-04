03 Nisan 2020 12:39

Günay: İnfazda eşitlik lütuf değil anayasal haktır

HDP Sözcüsü Ebru Günay, Meclis Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan infaz düzenlemesindeki eşitsizliğe tepki gösterdi.

Ebru Günay

Ebru Günay | Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA
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    Meclis Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan infaz düzenlemesindeki eşitsizliğe tepki gösteren HDP Sözcüsü Ebru Günay,  “İnfazda eşitlik bir lütuf değil, anayasal bir hak. Herkes anayasal olarak eşittir ve bu eşitlik güvence altındadır” dedi.

    "CEZAEVLERİ BİR AN ÖNCE BOŞALTILMALI"

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, partinin Genel Merkezi’nde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Salgının en fazla cezaevleri için bir tehdit oluşturduğuna işaret eden Günay, “Bu nedenle hasta ve yaşlı mahpuslar bir an önce tahliye edilmelidir. Maalesef geldiğimiz aşamada bu konuda bir ilerleme ve gelişme söz konusu değil. Hükümet düşman hukuku ile mahpusları virüs karşısında savunmasız bırakarak, ölüme terk ediyor. Vicdan ve ahlak sahibi herkesin açık çağrıları var. Yine BM ve CPT gibi kuruluşların önemli çağrıları var, ‘cezaevleri bir an önce boşaltılmalı’ diye. AKP hükümeti bu çağrılara karşı kulak tıkıyor, görmezden geliyor. Bu kulak tıkama ile katliama davetiye çıkıyor. Bunun sorumlusu AKP ve ortağı olacaktır. Açıkça ifade edelim tedbirleri almaması ve cezaevlerinde insanları virüs karşısında ölüme terk etmesi taammüden cinayettir ve faili de AKP’nin kendisidir” dedi.

    İNFAZ KANUNU 

    AKP-MHP ortaklığıyla hazırlanan infaz düzenleme kanunun bugün Meclis Adalet Komisyonu’nda görüşüldüğünü söyleyen Günay, partisinin Meclis’te de infazda eşitliğin sağlanması için aktif muhalefet yürüteceğini kaydetti. Günay, “Bugüne kadar bunun için mücadele ettik, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Bu konuda yoğun mücadele içinde olacaklar. İnfazda eşitlik, bir lütuf değil, anayasal bir hak. Herkes anayasal olarak eşittir ve bu eşitlik güvence altındadır. Ama tabii birileri şunu söyleyemez: ‘Birileri vatandaş, birileri değil’ diyemez. Eğer birileri bunu söylüyorsa, AKP hükümeti bunu açık ve net bir şekilde ifade etsin: ‘Ben, eleştiren, muhalefet eden, Kürtler ve tüm toplumsal yapıları vatandaş olarak görmüyorum’ desin ve bunu açıkça ifade etsin. Bir taraftan insanlık, vicdan, hak, hukuk, adalet propagandası yapacaksın, diğer yanda iktidarına ters düşen, otoritesini sarsan her şeye karşı ayrımcılık yapacaksın. Bu açıkça ayrımcılıktır ve biz bu ayrımcılığı kabul etmiyoruz. Buna karşı da mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu. 

    Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) muhalifleri cezalandırmak için bir silaha dönüştüğünü dile getiren Günay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Terör’ tanımı neredeyse muhalif olan herkesi kapsıyor. Herkes her an terörist olabilir. İktidarın her an her yere çekebileceği bir yasa ve hiçbir hukuki kritere dayanmayan büyük bir belirsizlik var. Öyle ki; siyasetçiler, yazarlar, akademisyenler, hak savunucuları, sendikacılar, kadınlar, öğrenciler her an terörist sıfatıyla suçlanıyor. Bu nedenle bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum: TMK’de hiçbir belirsizliğe yer vermeden, ‘terör’ tanımını yeniden yapmalı ve TMK kaldırılmalı. İnfazda eşitlik, tartışmasız bir şekilde herkes için uygulanmalı, korona salgınına karşı mahpusların yaşam hakkını savunacak düzenlemeler yapılmalıdır. Cezaevleri bir an önce boşaltılmalı. Virüs ayrımcılık yapmıyor, herkesi tehdit ediyor, bu yüzden cezaevleri bir an önce boşaltılmalı.”

    "İKTİDAR DAYANIŞMA BAĞLARINI KESİP ATIYOR"

    Koronavirüs günlerinde dayanışma ve yardımlaşmanın toplumu ayakta tutabileceğini vurgulayarak, ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahibi olan herkese yardım eli uzatmayı bir görev gördüklerini ifade eden Günay, şunları söyledi: “Apartmanda isek; apartman sakinleri ile, mahallemizle, bulunduğumuz her yerde toplumun tamamıyla dayanışma içerisinde olmalıyız. İktidar belediyelerin hesaplarını bloke ederken, dayanışmayı yasaklarken, çok tehlikeli bir şey yapıyor. Toplumdaki dayanışma bağlarını kesip atıyor. Yani ‘bana muhtaçsınız. Kapı komşunla, dostunla, arkadaşınla dayanışamazsın; sen sadece ben izin verirsem benle dayanışırsın’ diyor. Bizim parti olarak amacımız, dayanışma ağlarını diri tutmaktır.”

    Kamuoyuna “Evde kal” çağrısını yineleyen Günay, “Koronavirüs karşısında toplum sağlığını, halk sağlığını korumayarak, yoksulu, işsizi korumayarak, bu süreci götürmeye çalışan AKP politikalarına karşı, halkımızı tekrardan kendi korumasını almaya, evde kalmaya davet ediyorum. Maalesef virüse karşı en büyük korunma kalkanımız sosyal izolasyon, evimizde kalarak bunu gerçekleştirebiliriz” dedi. (HABER MERKEZİ)

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