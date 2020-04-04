Erkunt Traktör’de sözleşmeli işçiler işten atıldı

Birkan BULUT

Ankara

Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Erkunt Traktör Fabrikası, geçtiğimiz ay işe aldığı taşeron işçilerin işine son verdi. Gi Group bünyesinde 2 Mart 2020 tarihinde işe alınan işçiler, Evrensel'e ulaşarak yaşadıklarını anlattı. İşten çıkarılan bir işçi daha 2 Mart’ta işe alındıklarını anlatarak, “23 Mart Pazartesi günü yanımıza gelip, ‘Elinizdeki işleri bitirin üretime ara vereceğiz’ dediler. Önce bir hafta izin verdiklerini söylediler, daha sonra 6 Nisan’a ertelediler. Perşembe günü öğleden sonra taşerondakileri aradılar, çıkışımızı verdiklerini söylediler. Diğer sözleşmeli arkadaşlarla da konuştum, taşeronda yeni giren herkesi çıkarmışlar. Yaklaşık 30 kişiyi işten attılar. Bize ‘koronavirüs biterse işe geri alırız’ dediler ama bilmiyorum” dedi.

"GEL DE ŞİMDİ İŞ BUL"

İşe girerken 4 aylık sözleşme imzaladıklarını ama bir ay bile çalışamadıklarını söyleyen işçi, “Koronavirüs salgını çıktığı için her yerde üretim durdu, milleti işten çıkardılar, dükkanlar bile kapalı… İşe girdik diye seviniyorduk, 4 ay çalışırız diye plan yapıyorduk. Bu işe güvenmiştik şimdi gel de iş bul bu ortamda” dedi.

KADROLU İŞÇİLER: YARIN BİZİM DE BAŞIMIZA GELEBİLİR

Fabrikadaki kadrolu işçiler ücretli izine çıkarılmasına karşın bu haber onları da kaygılandırdı. Diğer işçilerin çıkarılmasına tepki gösteren kadrolu bir işçi, "Bu zor zamanda arkadaşların böyle bir durumla karşılaşması hiç hoş olmadı. Madem böyle bir şey olacaktı, neden insanların umutlarıyla oynuyorlar? Bugün taşeron işçi için yapan yarın kadrolu işçi için de yapar. Zaten ülke olarak, hatta dünya olarak zor bir süreç. Sonumuz hiç iyiye gitmiyor" diye konuştu.

"Nasıl yapılır böyle bir şey” başka bir kadrolu işçi ise “Zaten devlet destek vereceğini açıkladı. Hoş, devlet bile halktan para istiyor, biz ne yapalım? Umarım yarın bizim başımıza geldiğinde birlik olur ve bir şeyler yapabiliriz" dedi.

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