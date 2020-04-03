İBB’nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerinin iptali talebine mahkemeden ret!

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalelerinin iptali için açtığı dava İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Kararı Danıştay'a götüreceklerini ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Aylardır bekletilen kararın salgın zamanı açıklanması ise çok manidardır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haydarpaşa ve Sirkeci Gar alanları ihalelerinden İBB İştiraklerinin elenmesini yargıya taşımış, kararın iptali için Bölge İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Kararını bugün açıklayan Mahkeme, İBB’nin itirazını reddetti.

İMAMOĞLU: SALGIN ZAMANINDA AÇIKLANMASI ÇOK MANİDAR

Kararı Twitter hesabından duyuran Ekrem İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

“Mahkeme, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ile ilgili ihaleye itirazımızı reddetti. İstanbullular adına, şehrin tarihi, kültürel ve doğal varlıklarını korumaya devam edeceğiz ve kararı Danıştay'a götüreceğiz. Aylardır bekletilen kararın salgın zamanı açıklanması ise çok manidardır.”

İHALE İBB’DEN KAÇIRILARAK VERİLMİŞTİ

Türkiye’nin simge yapılarından tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarındaki yaklaşık 29 bin metrekarelik atıl depo sahalarını, kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere 15 yıllığına kiralamak için TCDD, 4 Ekim’de ihale açtı. İhaleye 4 teklif sunulmuş, 2 şirket elenirken sona Okçular Vakfı’nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapan İBB eski çalışanı 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder’e ait Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi ve İBB’nin iştirak şirketleri Kültür A.Ş-İSBAK-Metro A.Ş-Medya A.Ş’den oluşan konsorsiyum kalmıştı. TCDD’nin tahmini aylık kira bedelini 30 bin TL olarak belirlediği ihalede Hezarfen Danışmanlık aylık 300 bin TL, İBB konsorsiyumu aylık 100 bin TL teklif sundu. İhale komisyonunun tarafları pazarlığa davet etmesi beklenirken 18 Ekim günü ihalenin gerçekleştirildiği, İBB’nin davet bile edilmeden yazılı olarak elendiğinin bildirildiği öğrenildi. İhaleye tek başına davet edilen Hezarfen Danışmanlık’ın rakamı 350 bin liraya çıkardığı ve ihaleyi aldığı açıklandı.

TMMOB İSTANBUL İKK: BU YAPILARIN KORUNMASI HERKESİN GÖREVİ

Karara tepki gösteren TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, "Haydarpaşa Gar Sahası ve Sirkeci Gar sahasına ait toplam 29.220 m²'lik alan "Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kullanılmak üzere, Okçular Vakfı'nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapan bir ismin firmasına peşkeş çekilmek isteniyor. Haydarpaşa ve Sirkeci Garı, gelecek kuşaklara önemini, bütünselliğini ve işlevini koruyarak taşımakla yükümlü olduğumuz kültürel varlıklardır. Bu önemli yapıların korunması ve asli işlevleri doğrultusunda kullanılması herkesin sorumluluğundadır. Bu sorumluluğu gereği, ihaleye giren alanın yaşamsal İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihaleye katılmasının engellenmesi, Türkiye salgınla mücadele ederken bu hususta ısrar edilmesi, gündem ne olursa olsun talanın devam edeceğinin bir kanıtıdır." dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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