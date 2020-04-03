03 Nisan 2020 10:44
Son Güncellenme Tarihi: 03 Nisan 2020 14:49

İBB’nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerinin iptali talebine mahkemeden ret!

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalelerinin iptali için açtığı davayı reddetti.

GÜNCELLENDİ

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalelerinin iptali için açtığı dava İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

    Kararı Danıştay'a götüreceklerini ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Aylardır bekletilen kararın salgın zamanı açıklanması ise çok manidardır” dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haydarpaşa ve Sirkeci Gar alanları ihalelerinden İBB İştiraklerinin elenmesini yargıya taşımış, kararın iptali için Bölge İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Kararını bugün açıklayan Mahkeme, İBB’nin itirazını reddetti.

    İMAMOĞLU: SALGIN ZAMANINDA AÇIKLANMASI ÇOK MANİDAR

    Kararı Twitter hesabından duyuran Ekrem İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

    “Mahkeme, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ile ilgili ihaleye itirazımızı reddetti. İstanbullular adına, şehrin tarihi, kültürel ve doğal varlıklarını korumaya devam edeceğiz ve kararı Danıştay'a götüreceğiz. Aylardır bekletilen kararın salgın zamanı açıklanması ise çok manidardır.”

    İHALE İBB’DEN KAÇIRILARAK VERİLMİŞTİ

    Türkiye’nin simge yapılarından tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarındaki yaklaşık 29 bin metrekarelik atıl depo sahalarını, kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere 15 yıllığına kiralamak için TCDD, 4 Ekim’de ihale açtı. İhaleye 4 teklif sunulmuş, 2 şirket elenirken sona Okçular Vakfı’nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapan İBB eski çalışanı 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder’e ait Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi ve İBB’nin iştirak şirketleri Kültür A.Ş-İSBAK-Metro A.Ş-Medya A.Ş’den oluşan konsorsiyum kalmıştı. TCDD’nin tahmini aylık kira bedelini 30 bin TL olarak belirlediği ihalede Hezarfen Danışmanlık aylık 300 bin TL, İBB konsorsiyumu aylık 100 bin TL teklif sundu. İhale komisyonunun tarafları pazarlığa davet etmesi beklenirken 18 Ekim günü ihalenin gerçekleştirildiği, İBB’nin davet bile edilmeden yazılı olarak elendiğinin bildirildiği öğrenildi. İhaleye tek başına davet edilen Hezarfen Danışmanlık’ın rakamı 350 bin liraya çıkardığı ve ihaleyi aldığı açıklandı.

    TMMOB İSTANBUL İKK: BU YAPILARIN KORUNMASI HERKESİN GÖREVİ

    Karara tepki gösteren TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, "Haydarpaşa Gar Sahası ve Sirkeci Gar sahasına ait toplam 29.220 m²'lik alan "Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kullanılmak üzere, Okçular Vakfı'nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapan bir ismin firmasına peşkeş çekilmek isteniyor. Haydarpaşa ve Sirkeci Garı, gelecek kuşaklara önemini, bütünselliğini ve işlevini koruyarak taşımakla yükümlü olduğumuz kültürel varlıklardır. Bu önemli yapıların korunması ve asli işlevleri doğrultusunda kullanılması herkesin sorumluluğundadır. Bu sorumluluğu gereği, ihaleye giren alanın yaşamsal İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihaleye katılmasının engellenmesi, Türkiye salgınla mücadele ederken bu hususta ısrar edilmesi, gündem ne olursa olsun talanın devam edeceğinin bir kanıtıdır." dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

    İBB, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ihalelerinden elendi | İhale İBB'den habersiz yapılmış

    İBB, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ihalelerinden elendi | İhale İBB'den habersiz yapılmış

    Ekrem İmamoğlu'dan Haydarpaşa Garı açıklaması: İhale konusunda kararlıyız

    Ekrem İmamoğlu'dan Haydarpaşa Garı açıklaması: İhale konusunda kararlıyız

    Haydarpaşa Garı ihalesi yapıldı

    Haydarpaşa Garı ihalesi yapıldı

    Ulaştırma Bakanlığı İBB’yi Haydarpaşa Garı ihalesinde istemedi

    Ulaştırma Bakanlığı İBB’yi Haydarpaşa Garı ihalesinde istemedi

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Kanser hastasına ilacı verilmiyor: İlacın bir kürü 35 bin TL
    SONRAKİ HABER

    Bankalar krizi fırsata çevirme yarışında: Kredi ertelemesi için fahiş ücret isteniyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Salgın, belediyeleri zapturapt altına almak için kullanılıyor

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Yarasaya değil yediğine bak

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    Virüsün ekonomi politiği

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Korona günlerinde AKP adaleti

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Korona siyaseti

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Güncellenen distopyalar

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Kovid-19 günlerinde dijital çocuk oyunları

     Erol ARAL
    Erol ARAL

    İnsanlık kapitalizmin rekabetçi akıl dışılığı ve kâr hırsına teslim olmanın ceremesini- can korkusuyla-çekiyor... Hayatıyla ödüyor

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Zaman yolcusu
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı
    Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı

    İzmir Akar Tekstil işçileri, bir işçiye Kovid-19 teşhisi konması üzerine işbaşı yapmadı. Eli sopalı bir grup işçilere saldırırken Sağlık Kurulu, "İş yerinde çalışmaya devam edilebilir" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 31 kente giriş çıkışlar durduruldu | Tüm gelişmeler (4 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 31 kente giriş çıkışlar durduruldu | Tüm gelişmeler (4 Nisan)

    Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e, vaka sayısı ise 20 bin 921'e yükselirken 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Ayrıca 31 kente giriş çıkışlar durduruldu.

    GÜNCELLENDİ
    Gözaltına alınan DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Türkmen serbest bırakıldı
    Gözaltına alınan DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Türkmen serbest bırakıldı

    İşçileri çalışmaya zorlayan fabrikalarla ilgili sosyal medya paylaşımlarından dolayı gözaltına alınan DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen serbest bırakıldı.

    Koronavirüs tedavisindeki işlemler SGK geri ödeme kapsamına alındı
    Koronavirüs tedavisindeki işlemler SGK geri ödeme kapsamına alındı

    Koronavirüs tedavisinde kullanılan tüm işlemler SGK geri ödeme kapsamına alındı.

    Koronavirüs salgını öğrencilerde gelecek kaygısını artırdı
    Koronavirüs salgını öğrencilerde gelecek kaygısını artırdı

    ODTÜ öğrencileri, koronavirüs nedeniyle duydukları gelecek kaygısını ve uzaktan eğitim sürecinin hayatlarındaki etkisini Evrensel’e anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 59 bin 201'e yükseldi
    Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 59 bin 201'e yükseldi

    Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 59 bin 201'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 100 bini aştı.

    GÜNCELLENDİ
    "Ayrımcı" infaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
    "Ayrımcı" infaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

    Muhalif siyasetçiler kapsam dışı bırakılırken tecavüzcülerin kapsama alındığı ve kamuoyunda tepkilere neden olan infaz düzenlemesi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

    Evde kalmak çok pahalı!
    Evde kalmak çok pahalı!

    Virüs salgınını durdurmanın en kolay yolu evde kalmak. Ancak evde kalmak da ucuz değil! Artan temel tüketime yüksek enflasyon eklenince geliri düşen milyonların bütçesi deliniyor.

    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    GÜNCELLENDİ
    2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: Otizm nedir?
    2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: Otizm nedir?
    Nalan Çelik, Gonca Özmen ve Betül Dünder, hayatlarını değiştiren kitapları anlattı
    Nalan Çelik, Gonca Özmen ve Betül Dünder, hayatlarını değiştiren kitapları anlattı
    Psikolog Emel İzgi Demir: Salgınla ilgili çocuğa yaşına uygun bilgi verilmeli
    Psikolog Emel İzgi Demir: Salgınla ilgili çocuğa yaşına uygun bilgi verilmeli
    İşçi Filmleri Festivali koronavirüs nedeniyle online gerçekleşecek
    İşçi Filmleri Festivali koronavirüs nedeniyle online gerçekleşecek
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı
    Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı

    İzmir Akar Tekstil işçileri, bir işçiye Kovid-19 teşhisi konması üzerine işbaşı yapmadı. Eli sopalı bir grup işçilere saldırırken Sağlık Kurulu, "İş yerinde çalışmaya devam edilebilir" dedi.

    İzmir Düşünce Topluluğu: Tek elden yönetim değil dayanışma
    İzmir Düşünce Topluluğu: Tek elden yönetim değil dayanışma

    İDT ülkede salgın nedeni ile içinden geçilen bu zor süreçte, iktidarın toplumu iradesizleştirme ve kutuplaştırma çabalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak yazılı açıklama yaptı.

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti: Gazeteciler de infaz yasasından yararlansın
    İzmir Gazeteciler Cemiyeti: Gazeteciler de infaz yasasından yararlansın

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti, siyasetçiler, gazeteciler, insan hakları savunucularını kapsam dışı bırakan infaz düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

    Eski Dostcam işçisi: Durumun ciddiyetinin farkında olanlar söylenenlere inanmıyor
    Eski Dostcam işçisi: Durumun ciddiyetinin farkında olanlar söylenenlere inanmıyor

    Ekonomik kriz bizi vuruyor, koronavirüs bizim yaşamımızı altüst etti diyor bir işçi. Ben de 1 Nisan itibariyle işsizler ordusuna katıldım. Nedeni koronavirüs. 1 Nisan şakası gibi, nisanda işsizim.

    Hükümetten self servis tedbir!
    Hükümetten self servis tedbir!

    İzmir’de Kovid-19 nedeniyle işsiz kalan kafe ve bar çalışanları, salgından en çok emekçilerin zarar gördüğünü söyleyerek, sigortasız çalıştıkları için paketten yararlanamadıklarını dile getirdi.

    "Koronavirüsle mücadele önemli rol oynayan enerji işçilerinin değeri bilinsin"
    "Koronavirüsle mücadele önemli rol oynayan enerji işçilerinin değeri bilinsin"

    Tes-İş Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, koronavirüsle mücadelede enerji işçilerinin önemli rol oynadığını belirterek "Zor şartlarda çalışan enerji işçilerinin değeri bilinsin" dedi.