Van'da 4.7 şiddetinde deprem
Van Tuşba'da saat 08.44 sularında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Harita: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 08.44 sularında Van Tusba'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremin merkez üssünün Van Erciş'e 20 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 13 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
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