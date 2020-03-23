Çukurova üniversitesi öğrencileri: Zengine ne istiyorsa verelim, fakire sabır ve dua

Melike YILDIRIM

Ferhat DOĞAN

Adana

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan “Ekonomik Önlem Paketi”ni değerlendiren öğrenciler pakette ne kendileri için ne de çalışan yakınları için bir şey olmadığını söyledi. İnşaat mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencisi İbrahim Harun, pakette işçilere yönelik bir korumanın olmamasını eleştirerek “Çalışmaya devam etse ayrı dert çünkü fabrikalar başta olmak üzere çoğu yerde önlem yok. Çalışmazsa da ayrı dert çünkü ücretli izin verileceğini hiç sanmıyorum. Kiralar faturalar borçlar tepede. Ablam mesela bu kaygılarla çalışıyor hâlâ ve işler durur diye korkuyor. Çünkü kredi borcu var. Ama pakette bununla ilgili bir şey yok olsaydı, ‘işler durur mu’ kaygısı olmazdı. Evde kalabilirdi” dedi.

“EŞİT HİZMET İÇİN BÜTÇEMİZ VAR AMA…”

Sadece zengini kurtarmaya yönelik çalışma olduğunu dile getiren Harun, “Fakire her zamanki gibi din ile manevi şeyler ile avunma var. ‘Seyahat etme’ diyor uçaklara indirim geliyor. ‘Asgari ücretin altında emekli maaşı yok’ diyorlardı ama en düşük emekli maaşını 1500 yaptık dediler. Eşit hizmete yetecek bütçemiz var” dedi.

“ANNEM MECBURİYETTEN ÇALIŞIYOR”

İnşaat mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi Berfin, annesinin mecbur kaldığı için çalışmaya devam ettiğini söyledi. Vatandaş lehine sadece emekli maaşının arttığını dile getiren Berfin, “Onun artması için böyle bir şeyin olmasına gerek yoktu bence. Zaten birçok şirket, fabrika üretime ara verdi. Fakat ekonomi paketinin burada devreye girmesi lazımdı. İşçilere maaş olarak bir destek olmalıydı” dedi.

İnşaat mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi Umut da işçilerin hâlâ fabrikalarda çalışmaya devam ettiğini belirterek “İşçiler patronların umurlarında olmuyor. Birçok işyeri ücretsiz izin verip yıllık izinden düşüyorlarmış. Daha sonra baktılar destek paketinde kendilerine yer verilmiş, patır patır kapattılar her yeri, tabii bu durumda işçilerin durumu ne olacak meçhul. Zengine tamam ne istiyorsa verelim fakire de sabır ve dua!” dedi.

“‘EVDEN ÇIKMAYIN’ DİYENLER FATURALARIN NASIL ÖDENECEĞİNİ DE ANLATSIN”

İnşaat mühendisliği bölümünden 3. Sınıf öğrencisi Fatih de işçilerle ilgili bir başka sorunun sigortasız çalışan milyonlarca işçi olduğuna dikkat çekerek, “Bu insanlar için herhangi bir şey göremedim. ‘Evden çıkmayın’ diyenlere yüksek faturaların nasıl ödeneceğini sormak gerekir. En başta temel ihtiyaçların hafifletilmesi gerekiyor. Dağıtım ücreti vesaire büyük oranda düşürülmeli” dedi.

DESTEKLEYEN ÖĞRENCİLER DE VAR

Öğrenciler arasında paketi olumlu bulanlar da var. Bu öğrencilerden biri görüşlerini şu şekilde paylaştı: “Düzgün bir şekilde uygulanırsa halkımız için güzel olur. Hele ki halkın evlerde kalması özel sektörün işini tam anlamıyla yapamaması anlamına geliyor. Bu yüzden onlar için verilen faizsiz vadeler çok iyi. Çin’de de olduğu gibi özel sektörde devlet ile işbirliği yapıp beraber hareket ederlerse virüsün yayılımının çok hızlı bir şekilde engelleneceğini düşünüyorum. Virüsün ülkemizdeki artış miktarını da göz önüne alırsak bu ekonomi paketi bence iyi olur.”

Erdoğan patronlara koronavirüse karşı kalkan paketi açıkladı

Patronlara kalkan yapılan “Kısa Çalışma Ödeneği” nedir?