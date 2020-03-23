Tutukluların yerde yattığı koğuşlarda koronavirüse salgınına karşı önlem yok

Kapasitesinden daha fazla tutuklunun sevk edildiği ve birçok kişinin yerde yatmak zorunda kaldığı Bandırma 1 ve 2 nolu cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı hiçbir önlemin alınmadığı aktarıldı.

Dünya ile birlikte Türkiye’de giderek yayılan koronavirüs salgını nedeniyle dikkatlerin çevrildiği yerlerden biri cezaevleri. Hükümet siyasi suçların kapsam dışında bırakılacağı bir infaz düzenlemesi üzerinde çalışırken, cezaevlerinden yansıyan bilgiler salgının buralara yayılması halinde karşılaşılabilecek tehlikeyi gözler önüne sermeye yetiyor.

İstanbul Maltepe 1 ve 2 nolu cezaevlerinde kalan 24 siyasi tutuklu, 9 Mart tarihinde başka cezaevlerine sevk edildi. Tutuklulardan 16’sı Afyon Cezaevi’ne, 8'si ise Bandırma 1 ve 2 nolu T Tipi cezaevlerine götürüldü. Maltepe 1 Nolu’da kalan Adar Özer, Nurettin Yaktı Bandırma 1 Nolu T Tipi Cezaevi’ne; Maltepe 2 Nolu’da kalan tutuklulardan Uğur Onur, Eyüp Sever, Selman Biçen, Mahşuk Karlıdağ ve Şaban Baymaz Bandırma 2 Nolu T Tipi Cezaevi'ne; Velat Kazanççı, Mehmet Soylu, Hamit Çelik ve Abdullah Ongullu ise Afyon Cezaevi’ne sevk edildi.

Yapılan bu sevklere dair cezaevi yönetimi tarafından bilgilendirilmeyen aileler, yakınlarının başka yerlere sevk edildiği bilgisini haftalık görüşme hakkı kapsamında bekledikleri telefonlar gelmeyince cezaevini aramaları üzerine öğrendi.

8 KOĞUŞTA 116 KİŞİ KALIYOR

Bandırma 1 ve 2 Nolu T Tipi’ne sevk edilen tutuklular, sevk sırasında ve cezaevinde karşılaştıkları hak ihlallerini görüştükleri avukatlarıyla paylaştı.

Bandırma 1 Nolu’ya sevk edilen tutuklular, cezaevindeki 8 koğuşta toplamda 116 kişinin tutulduğu, birçok tutuklunun bu yüzden yerde yatmak zorunda kaldığını aktardı. Tutuklular cezaevinde yaşananlara ilişkin ise şu bilgileri paylaştı: “Cezaevinde insan onuruna ve usullere aykırı uygulamalar var. Uygulamaları kabul etmeyen, karşı tavır geliştiren tutuklular ise revire ve hastaneye götürmeme cezası ile cezalandırılıyor. İki aydır cezaevinde herhangi bir sosyal aktiviteye tutuklular dahil edilmiyor. Spora çıkartılmıyor. Sözde spor var ama arama günü spor zamanına denk getiriliyor. Aynı zamanda iletişim ve haberleşme hakkı da engelleniyor. İçeriye hiçbir kargo kabul edilmiyor. Yemekler az, kalitesiz, temiz ve hijyenik değil.”

KÖTÜ MUAMELE

Bandırma 1 Nolu T Tipi’ne sevk edilen tutuklular ise, cezaevinde bulunan 7 koğuşta toplam 98 kişinin kaldığını belirtti.

Sevk ile getirildikleri cezaevinde çıplak aramayı kabul etmedikleri için kötü muamele ve işkenceye maruz kaldıkların söyleyen tutuklular, koğuşlarda cezaevi idaresinin inisiyatifi dışında özel askeri personellerle rutin aramalardan farklı aramaların yapıldığını ifade etti. Tutuklular, cezaevinde koronavirüse dair hiçbir önlem alınmadığını da ifade etti. (İstanbul/MA)

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