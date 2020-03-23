İHD: Çalışma yaşamında oluşan sorunlar derinleşmeden çözülmeli

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Çalışma Yaşamı Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışma yaşamında oluşan sorunların derinleşmeden çözülmesi çağrısında bulundu.

Salgınının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla yayıldığı ve tüm insanlığı tehdit ettiği belirtilen açıklamada aynı zamanda, salgın dolayısıyla alınan tedbirlerin de milyonlarca insanı açlığa ve çok daha vahim sonuçlara götürebileceği uyarısı yapıldı. "İnsanların belirsizlik ve çaresizlik içinde kaderlerine terk edilmesi kabullenilemez" denilen açıklamada bu yalnızlaşmaya karşı sosyal dayanışma duygusunun canlandırılmasının herkesin görevi olduğu ifade edildi.

Türkiye'de 6 milyon kişinin işsiz olduğu, 20 milyon kayıtlı çalışanın yanı sıra 10 milyona yakın kişinin de kayıt dışı çalıştığı hatırlatılan açıklamada "Virüs nedeniyle risk grubunun en üst sırasında kalan binlerce emeklinin geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olduğunu, ayrıca çocuk işçi sayısının 2 milyonu aştığını görmek zorundayız. Faaliyetleri durdurulan küçük esnafın üzerine çöken borç yükü ve bunalımı görmek zorundayız" denildi.

Salgının artık ekonomik, sosyal bir bunalıma da evirildiği belirtilen açıklamada "Şimdiden, yaşanan mağduriyetler saymakla bitmiyor" vurgusu yapıldı.

Hak ihlallerinin artmaması için yetkilileri göreve çağıran Çalışma Yaşamı Komisyonunun, salgın dolayısıyla acilen yerine getirilmesini istediği talepler şöyle:

Aylık olarak ihtiyaç sahibi herkese yaşama ücreti verilsin,

İşten çıkarmalar ve ücretsiz izinler yasaklansın,

İzne çıkarılan çalışanların ücretler dahil tüm hakları korunsun,

Sağlık, ulaşım ve kesintisiz sürmesi gereken hizmetler dışında gece çalışma yasaklansın,

Çalışan herkes için önleyici sağlık tedbirleri eksiksiz uygulansın,

Günlük çalışma, kamu hizmetleri aksatılmayacak şekilde 4 saatlik dilimler halinde sınırlansın,

Çocuk işçiliği yasaklansın, salgın dolayısıyla, çocukların çalıştırılmaması için ayrıca acil önlemler alınsın,

Özel ve kamu gözetilmeksizin tüm sağlık kuruluşlarında bedelsiz sağlık hizmeti verilsin,

Geliri olmayan ya da insani yaşam standartları altında geliri olan herkese; bedelsiz temel gıda ürünleri sağlansın, konut kiraları devlet tarafından karşılansın, konutlara bedelsiz enerji, su ve internet sağlansın, bedelsiz temizlik ve dezenfektan ürünleri dağıtılsın.

(HABER MERKEZİ)

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