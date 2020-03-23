CHP’li Onursal Adıgüzel: Altyapımız koronavirüs ile mücadeleye hazır mı?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, koronavirüs nedeniyle artan internet kullanımında yaşanabilecek olası sorunlara yönelik alınan tedbirleri sordu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel
Fotoğraf: Birkan Bulut/Evrensel
Türkiye genelinde 25 milyondan fazla öğrencinin online eğitime geçtiğine dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “Aşırı yüklenme kaynaklı sorunlar başta olmak üzere haberleşme alanında yaşanabilecek sorunlara karşı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) alınan tedbirleri kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmalıdır” dedi.
Adıgüzel yaptığı yazılı açıklamada, özellikle kriz dönemlerinde haberleşmenin önemine vurgu yaparak, “Özellikle bu hafta itibariyle Türkiye genelinde yüksek öğretim kurumları da dahil olmak üzere 25 milyondan fazla öğrencinin uzaktan eğitime geçmesi, yine birçok şirketin ‘evden çalışma’ uygulamasına geçmesi ve sosyal izolasyon sebebiyle evde geçirilen zamanın artmasıyla birlikte Netflix, Youtube başta olmak üzere dijital platformlara ve sosyal medyaya yönelik talebin artması, Türkiye’nin internet altyapısının bu yüklenmeye hazır olup olmadığı konusunu gündeme taşımıştır. Böylesi bir krizle mücadelede haberleşme altyapımızın ne ölçüde hazır olduğu, kamuoyunun yanıt beklediği soruların başında gelmektedir” dedi.
‘BAKANLIK GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDI MI?’
Özellikle geçtiğimiz eylül ayında İstanbul’da yaşanan 5,8’lik depremin ardından yaşanan haberleşme krizi düşünüldüğünde, vatandaşların alınan tedbirler konusunda bilgilendirilmesinin öneminin daha da arttığını belirten Adıgüzel, “BTK başta olmak üzere bakanlığın ve diğer haberleşme operatörlerinin örneğin geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul’da yaşadığımız 5,8’lik depremde sergilediği performans, Türkiye’nin haberleşme altyapısının herhangi bir kriz anında ne ölçüde etkin çalışabileceği konusunda kamuoyunda var olan endişelerin artmasına neden olmuştur. Öte yandan, Türkiye’nin özellikle internet kullanımı için elzem olan fiber altyapısının yetersizliği, ülkemizde fibere yapılan yatırımların Gana gibi Afrika’nın geri kalmış bir ülkesinin bile gerisinde olduğu bilinen bir gerçek. Hal böyle iken, Bakanlığın ve BTK’nın bu süreçte alacağı tedbirler daha önem kazanmaktadır. Bu konuda kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi, tüm sektör temsilcilerinin sürece dahil edilmesi ve tüketicinin yararını gözetecek tedbirlerin bir an önce alınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
‘EVRENSEL HİZMET FONU DEVREYE ALINSIN’
Öte yandan, alınacak tedbirler kapsamına Evrensel Hizmet Fonu’nun devreye alınması gerektiğine vurgu yapan Adıgüzel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bilindiği üzere, 2005 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Evrensel Hizmet Fonu gelirleri, 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında evrensel hizmet projelerinde kullanılmaktadır. 2019 Yılı Evrensel Hizmet Gelirleri kesin olmamakla geçtiğimiz aylarda birlikte yaptığımız CİMER başvurusuna gelen yanıtta, Aralık 2019 tarihi itibariyle yıllara göre Evrensel Hizmet Gelirleri aşağıdaki tabloda yer aldığı şekliyle bizimle paylaşılmıştır.
YILLAR İTİBARİYLE EVRENSEL HİZMET GELİRLERİ
Yıllar
Gelirler
2006
436.283.043
2007
447.115.967
2008
527.428.871
2009
569.514.818
2010
561.127.784
2011
582.441.118
2012
677.742.718
2013
713.875.030
2014
833.738.516
2015
892.466.744
2016
1.089.356.519
2017
1.088.574.822
2018
1.230.845.524
Elde edilen gelirler göz önünde bulundurulduğunda, Fonu’nun amacına uygun olarak bir an önce devreye sokulması alınacak tedbirler kapsamında değerlendirilmelidir.” (Ankara/EVRENSEL)