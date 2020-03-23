Türkiye’de koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı her geçen gün artarken, gazeteciler tehlikeye rağmen haber yaparak halka gerçekleri aktarmaya çalışıyor. İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Yönetim Kurulu, koronavirüse rağmen sahada çalışmak zorunda olan gazetecilere ilişkin yazılı açıklama yaparak, acil destek taleplerinde bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın evinde kalması gereken bu süreçte meslektaşlarımız; sokaklardan, hastanelerden, siyaset cephesinden, basın toplantılarından ve yaşanan diğer toplumsal olaylardan, her yerden haber ulaştırmak için olağanüstü bir özveriyle çalışıyor. Basın sektörü kamu görevi yürüterek halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlarken, izole olan bir toplumda trol ve gerçekdışı haberlerin yayılmasına karşı da en büyük güvenceyi oluşturuyor. Tiraj ve gelir sorunu yaşayan yerel ve ulusal basının bu kritik süreçte ayakta kalması ve görevini sağlıklı sürdürmesi gerekiyor” denildi.

İGC Yönetim Kurulu, sahada çalışmak zorunda olan gazeteciler acil olarak şu talepleri sıraladı:

Göreve gönderilen veya görev başındaki basın mensuplarının sağlık, hijyen önlemlerinin kendi kurumları tarafından üst seviyede alınması

Yerel/ulusal idareler ve kamu kuruluşlarının basın mensuplarının görevlerini ifa ederken, kolaylık sağlamaları ve yardımcı olmaları

Getirilen mali önlemler paketinde 10 ayrı sektöre uygulanacağı belirtilen muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay erteleyen düzenlemeden basın sektörünün de ivedi olarak yararlanması

İŞKUR desteklerinin artırılması

Dijital platformlarda düzenli ve kriterlere uyan yayınların desteklenmesi.

Yerel ve ulusal gazetelerimize kâğıt desteği verilmesi. (İzmir/EVRENSEL)