Tüketici güven endeksi mart ayında da iyimserlikten çok uzak: 58,2

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi mart ayı sonuçları açıklandı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 artışla Şubat ayındaki 57,3 düzeyinden Mart ayında 58,2'ye yükseldi.

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayında 76,8 düzeyindeyken, Mart ayında yüzde 2,3 artarak 78,6'ya çıktı.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Şubat ayındaki 75,9'dan Mart ayında yüzde 0.5 azalarak 75,6'ya geriledi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Şubat ayındaki 53,8 düzeyinden, Mart ayında yüzde 7,2 artarak 57,6'ya çıktı.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Şubat ayında 22,5 düzeyindeyken, Mart ayında yüzde 5,8 azalarak 21,2 düzeyine indi.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor. Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser durumu gösteriyor. Benzer şekilde tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin düşünce ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında düşüş düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış düşüncesini/ beklentisini gösteriyor. (DHA)