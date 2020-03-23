Türkiye'de koronavirüs | Uzaktan eğitim başladı (23 Mart)

Türkiye'de Kovid-19 sebebiyle gerçekleşen ölüm sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi. Uzaktan eğitim başladı.

ÖZET

23 Mart 2020 11:19
Son Güncellenme: 23 Mart 2020 13:20
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15:11

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SAĞLIK BAKANI 19.00'DA AÇIKLAMA YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 19.00'da canlı yayında açıklama yapacağı duyuruldu.

15:03

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İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ SAHADA ÇALIŞAN GAZETECİLER İÇİN ÇAĞRI YAPTI

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Yönetim Kurulu, koronavirüse rağmen sahada çalışmak zorunda olan gazetecilere ilişkin yazılı açıklama yaparak, acil destek taleplerinde bulundu. 

İzmir Gazeteciler Cemiyetinden sahada çalışan gazeteciler için acil çağrı

İzmir Gazeteciler Cemiyetinden sahada çalışan gazeteciler için acil çağrı

15:01

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13:15

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CHP GENEL BAŞKANINDAN KORONAVİRÜSLE MÜCADELE İÇİN 13 ÖNERİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde "Kovid-19" gündemli basın toplantısı düzenliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu: "5 Şubat 2019 tarihinden beri toplanmayan Ekonomik ve Sosyal Konsey toplanmalı, tüm ilgili kurumlar da davet edilmeli

Sağlık kuruluşlarının tıbbi ve konaklama ihtiyaçları karşılanmalı

Kamu sağlık kuruluşlarındaki eleman açığı hızla giderilmeli, KHK ile gönderilenler ise sağlık kuruluşlarına geri çağırılmalı

Hem salgın hem de milli güvenlik açsından askeri hastaneler açılmalı

Merkezi yönetim ve belediyelerin eş güdüm içinde çalışmalı

Geçici olarak kapatılan iş yerlerinden, esnafın kira harcamamaları hazine bakanlığınca karşılanmalı, çalışanların ise asgari ücret üzerinden işsizlik sigortası fonundan karşılanmalı ve çalışanların kredileri 3 ay ertelenmeli

Ekonomik konsey toplanmalı. Bu konseyde TTB, TEB, Ziraat Odaları Birliği, DİSK gibi kurum ve sendikalar yer almalı.

"Aile Yardımları" sigortası çıkarılmalı. Her yoksul aileye asgari 2 bin liralık ödenek ayırılmalı.

TOBB, TÜSİAD, MÜSAİD, TESK’e sesleniyorum: Faaliyetlerine ara veren hiçbir işletme işçilerin işlerine son verilmemelidir.

Çiftçilerin borçları yeniden yapılandırılarak bir yıl süreyle faizsiz ertelenmeli.

Milli Eğitim Bakanlığınca, okulların zorunlu olarak tatil edilmesi nedeniyle sayıları 100 bini bulan ücretli öğretmenler ile halk eğitimde görev yapan ve sayıları 90 bini bulan kursiyer öğretmenler ücret alamaz duruma düşmüşlerdir. Bu öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için bir yasal düzenleme yapılmalıdır.

Küçük ve orta boy işletmelerin bankalardan kredi kullanabilmeleri için TBMM’den süratle sicil affı yasası çıkarılmalı.

Salgından en fazla etkilenecek turizm, eğlence, konaklama ve ulaşım gibi sektörlerin banka kredileri yeniden yapılandırılmalı, turizm tanıtma fonu ve konaklama vergisi getiren yasa yürürlükten kaldırılmalı.

Kendi sağlıklarını tehlikeye atarak günün 24 saati çalışan sağlık personeline kriz süresince her ay iki maaş tutarında ödeme yapılmalı. Sağlık personelinin uzun süredir beklediği sağlıkta şiddeti önleme yasası da çıkarılmalı.

Kamu ve özel işbirliği ile yaptırılan yol, tünel, köprü, şehir hastaneleri ve havaalanlarının müteahhitlerine bütçeden yapılan hazine garantili ödemeler bir yıl süreyle ertelenmeli ve garantiler TL’ye çevrilmeli.

Kemal Kılıçdaroğlu: Hazine garantili ödemeler 1 yıl ertelenmeli ve TL'ye çevirilmeli

Kemal Kılıçdaroğlu: Hazine garantili ödemeler 1 yıl ertelenmeli ve TL'ye çevirilmeli

13:02

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NOTERLİKLERDE NÖBET SİSTEMİNE GEÇİLİYOR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerinde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır.

Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildi.

Noterliklerde 24 Mart Salı itibariyle nöbet sistemine geçiliyor. Noterlikler dönüşümlü hizmet verecek."

(AA)

12:22

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TEMSA'DA ÜRETİME ARA VERİLDİ

Adana’da kurulu bulunan TEMSA fabrikasında Mayıs ayına kadar üretime ara verildi. İşçilere ücretlerinde herhangi bir kesinti olmayacağının teminatı verilirken kısa çalışma ödeneği kapsamında ücretlerin yüzde 60’ı devlet tarafından işsizlik fonundan karşılanacak.

TEMSA'da üretime ara verildi

TEMSA'da üretime ara verildi

11:46

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ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK VE HALKBANK KREDİ ÖDEMELERİNİ ERTELEDİ

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank virüs salgınına ilişkin aldığı önlemler kapsamında 31 Mart'ta ödenmesi gereken kredi ödemelerini erteleme kararı aldı.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi ödemelerini erteledi

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi ödemelerini erteledi

11:35

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UZAKTAN EĞİTİM BAŞLADI

Koronavirüs nedeniyle ara verilen eğitim, uzaktan eğitim süreciyle başladı. Öğrenciler, TRT-EBA TV ve “eba.gov.tr” üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını izlemeye başladı.

Uzaktan eğitim Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un konuşmasıyla başladı

Uzaktan eğitim Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un konuşmasıyla başladı

11:34

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KAMU PERSONELİNİN UZAKTAN VEYA DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞABİLMESİNİ İÇEREN GENELGE YAYIMLANDI

Koronavirüsle mücadele kapsamında kamuda hizmetleri aksatmayacak şekilde, dönüşümlü çalışma, evden çalışma gibi yöntemler uygulanabilecek.

Kamu personelinin uzaktan veya dönüşümlü çalışabilmesini içeren genelge yayımlandı

Kamu personelinin uzaktan veya dönüşümlü çalışabilmesini içeren genelge yayımlandı

11:32

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BİR HASTA KARANTİNADAN KAÇTI

Ankara’da yeni tip koronavirüs şüphesiyle karantina altında bulunan Y.Y hastaneden kaçtı. Evinde olduğu anlaşılan Y.Y'ye polisler tarafından yakalayarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Y.Y. yeniden karantinaya alındı.

Ankara’da koronavirüs nedeniyle bekletildiği karantinadan kaçan hasta yakalandı

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