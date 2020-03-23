Türkiye'de koronavirüs | Uzaktan eğitim başladı (23 Mart)

CHP GENEL BAŞKANINDAN KORONAVİRÜSLE MÜCADELE İÇİN 13 ÖNERİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde "Kovid-19" gündemli basın toplantısı düzenliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu: "5 Şubat 2019 tarihinden beri toplanmayan Ekonomik ve Sosyal Konsey toplanmalı, tüm ilgili kurumlar da davet edilmeli

Sağlık kuruluşlarının tıbbi ve konaklama ihtiyaçları karşılanmalı

Kamu sağlık kuruluşlarındaki eleman açığı hızla giderilmeli, KHK ile gönderilenler ise sağlık kuruluşlarına geri çağırılmalı

Hem salgın hem de milli güvenlik açsından askeri hastaneler açılmalı

Merkezi yönetim ve belediyelerin eş güdüm içinde çalışmalı

Geçici olarak kapatılan iş yerlerinden, esnafın kira harcamamaları hazine bakanlığınca karşılanmalı, çalışanların ise asgari ücret üzerinden işsizlik sigortası fonundan karşılanmalı ve çalışanların kredileri 3 ay ertelenmeli

Ekonomik konsey toplanmalı. Bu konseyde TTB, TEB, Ziraat Odaları Birliği, DİSK gibi kurum ve sendikalar yer almalı.

"Aile Yardımları" sigortası çıkarılmalı. Her yoksul aileye asgari 2 bin liralık ödenek ayırılmalı.

TOBB, TÜSİAD, MÜSAİD, TESK’e sesleniyorum: Faaliyetlerine ara veren hiçbir işletme işçilerin işlerine son verilmemelidir.

Çiftçilerin borçları yeniden yapılandırılarak bir yıl süreyle faizsiz ertelenmeli.

Milli Eğitim Bakanlığınca, okulların zorunlu olarak tatil edilmesi nedeniyle sayıları 100 bini bulan ücretli öğretmenler ile halk eğitimde görev yapan ve sayıları 90 bini bulan kursiyer öğretmenler ücret alamaz duruma düşmüşlerdir. Bu öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için bir yasal düzenleme yapılmalıdır.

Küçük ve orta boy işletmelerin bankalardan kredi kullanabilmeleri için TBMM’den süratle sicil affı yasası çıkarılmalı.

Salgından en fazla etkilenecek turizm, eğlence, konaklama ve ulaşım gibi sektörlerin banka kredileri yeniden yapılandırılmalı, turizm tanıtma fonu ve konaklama vergisi getiren yasa yürürlükten kaldırılmalı.

Kendi sağlıklarını tehlikeye atarak günün 24 saati çalışan sağlık personeline kriz süresince her ay iki maaş tutarında ödeme yapılmalı. Sağlık personelinin uzun süredir beklediği sağlıkta şiddeti önleme yasası da çıkarılmalı.

Kamu ve özel işbirliği ile yaptırılan yol, tünel, köprü, şehir hastaneleri ve havaalanlarının müteahhitlerine bütçeden yapılan hazine garantili ödemeler bir yıl süreyle ertelenmeli ve garantiler TL’ye çevrilmeli.