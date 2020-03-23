İdlib’de koronavirüs şüphesi: Test olmadığı için tespit edilmiyor

Dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs yayılmaya devam ederken İdlib’deki yüz binlerce göçmen arasında Kovid-19 vakası tespit edilemedi. Bunun sebebi ise bölgede test yapılamaması.

Euronews’in haberine göre; sahada çalışan Suriyeli doktor ve sağlık uzmanlar, virüsün bölgede etkili olmaya başladığını savunuyor.

New York Times gazetesine konuşan Suriye Amerikan Tıp Derneği’nin bölgedeki sağlık merkezlerini yöneten Dr. Muhammed Ghaleb Tennari, “Şu ana kadar Covid-19 benzer vakalarla karşılaştık ve buna bağlık ölümlerin olduğunu düşünüyoruz ama maalesef şimdilik bunu doğrulayamıyoruz” diye konuştu.

İDLİB’DE KOVİD-19 NEDENİYLE EN AZ 100 BİN KİŞİ ÖLEBİLİR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), insani ve sağlık koşullarının oldukça kötü olduğu İdlib bölgesinde koronavirüsün ortaya çıkması ve yayılma ihtimalinin olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

Suriye Amerikan Tıp Derneği’nin basın sorumlusu Abdürrezzak Zaqzouq, “Ne yazık ki Suriye’nin kuzeyinde karantina alanlarımız bile yok. Burada bir salgın gerçekleşirse durum gerçekten trajik olur” diye konuştu.

Sağlık uzmanları, İdlib bölgesinde bir milyon insanın virüse yakalanabileceğini ve 100 bin ila 120 bin kişinin ölebileceğini tahmin ediyor. Bölgedeki en büyük sorunlardan biri de tıbbı malzeme eksikliği. Örneğin şu an sadece 153 suni solunum cihazı bulunuyor, doktorlar en az 10 bin makineye ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor. (HABER MERKEZİ)