Ankara’da koronavirüs nedeniyle bekletildiği karantinadan kaçan hasta yakalandı
Ankara Şehir Hastanesinde koronavirüs şüphesiyle karantinada olan hasta, kaçtı. Saatler sonra polisler tarafından yakalandı.
Fotoğraf: AA
Ankara’da yeni tip koronavirüs şüphesiyle karantina altında bulunan kişi hastaneden kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, yüksek ateş ve öksürük nedeniyle Ankara Şehir Hastanesine başvuran 36 yaşındaki Y.Y, acil serviste gözetim altına alındı.
Tetkikler sonucu Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alınan hasta, bir süre sonra görevlileri atlatarak hastaneden kaçtı.
Hastanenin alarm durumuna geçtiği olay sonrası polis ekipleri Y.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı. Hastanın bir sitede oturduğunu belirleyen ekipler, adrese ulaşarak önlem aldı.
ÖZEL KIYAFETLİ POLİS EKİBİ MÜDAHALE ETTİ
Ekipler, evinde olduğu anlaşılan Y.Y'ye müdahale için özel kıyafetli polis ekibi talep etti. Polisler Y.Y'yi yakalayarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.
Y.Y, sağlık görevlileri tarafından karantina esasları uygulanarak ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
Y.Y'nin ikamet ettiği sitenin çevresinde de güvenlik önlemi alındı. (Ankara/AA)
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