Sağlık emekçilerine alkışlı destek dördüncü gününde devam etti

Türkiye'nin dört bir yanında yurttaşlar, bir kez daha koronavirüsle mücadele eden sağlık emekçilere destek olmak için balkon ve pencerelerinden alkış eylemi gerçekleştirdi.

Özveriyle çalışan sağlık görevlileri için 19 Mart'ta başlatılan alkışlı destek, bugün de sürdü. Dün olduğu gibi bugün de saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı. Bazı vatandaşlar ise evlerinin ışıklarını yakıp söndürerek etkinliğe katıldı.

Eyleme araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar da korna çalarak katıldı. Binalardan yükselen alkış sesleri sokaklarda uzun süre yankılandı.

(HABER MERKEZİ)

Sağlık emekçilerine alkışlı destek üçüncü gününde devam etti

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