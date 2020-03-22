Sağlık emekçilerine alkışlı destek dördüncü gününde devam etti
Yurdun dört bir yanında yurttaşlar bir kez daha balkon ve pencerelere çıkarak koronavirüse karşı mücadele eden sağlık emekçilerini alkışladı.
Fotoğraf: AA
Türkiye'nin dört bir yanında yurttaşlar, bir kez daha koronavirüsle mücadele eden sağlık emekçilere destek olmak için balkon ve pencerelerinden alkış eylemi gerçekleştirdi.
Özveriyle çalışan sağlık görevlileri için 19 Mart'ta başlatılan alkışlı destek, bugün de sürdü. Dün olduğu gibi bugün de saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı. Bazı vatandaşlar ise evlerinin ışıklarını yakıp söndürerek etkinliğe katıldı.
Eyleme araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar da korna çalarak katıldı. Binalardan yükselen alkış sesleri sokaklarda uzun süre yankılandı.
March 22, 2020
(HABER MERKEZİ)
Sağlık emekçilerine alkışlı destek üçüncü gününde devam etti
Halk sağlık emekçilerine evlerinden alkışlarla destek oldu
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