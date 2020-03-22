22 Mart 2020 20:34
Bakan Murat Kurum: Faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden kira alınmayacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine taşınmazlarında tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden kira alınmayacağını duyurdu.
Fotoğraf: DHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs tedbirleri kapsamınnda Hazine taşınmazlarında tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden kira alınmayacağını, açık olanlarda ise indirim sağlanacağını duyurdu.
Bakan Murat Kurum, gelişmeyle ilgili sosyal medyada açıklama yaptı.
Kurum, "Hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden kira alınmayacak, açık olanlarda indirim sağlanacak" dedi.
March 22, 2020
(HABER MERKEZİ)
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