Emekli: Sokağa çıksam salgın var, çıkmasam promosyon düşecek

Murat DOĞAN

Emekli

Merhaba;

Bu mektubumu okumaya başladığınızda belki de klasik emekli serzenişleri diye düşünebilirsiniz ancak mevzu başka, sonuna kadar okuyun lütfen.

Emekli olduğum da devlet bankası güvenilir diye düşünerek emekli maaşımı Ziraat Bankası’ndan almaya karar verdim. Bankamatiklerden maaşımı çekerek, bankaya uğramayarak günlerimiz geçiyordu. Bu promosyon olayı çıkınca banka değişmedim, üçü beşi sorun etmeyeyim uğraşmayayım diyerek. Promosyonu yine Ziraat Bankası’ndan aldım. Ancak bu dönem promosyonlarında bankalar arası rekabeti biraz araştırınca yarı yarıya fark olduğunu görerek, bir başka bankaya maaşımı taşıyıp promosyon ödemesini artırmak istedim. Sen misin böyle düşünen!

Öncelikle maaşım üzerinde bloke olduğunu öğrendim. Zaten seyrekleşen saçlarımla oynayarak düşündüm, bunu kaynağından, şubeden halledeyim diyerek ilgili bankanın şubesine gittim. Görüştüğüm müşteri temsilcisi promosyonu aldığım tarih dolmadığı için blokenin kalkmadığını, kalkamayacağını söyledi. E mantıklı ve haklı. Ben de blokenin kalkmasının ardından maaşımı başka bir bankaya taşıyacağımı belirttim ve çıktım.

Zaten ortalık koronavirüs sebebiyle gergin. Sokakta insanlar yaşlı birini görünce “Ya neden çıktın otur evinde” der gibi bakıyorlar, onlar da haklı. Neyse evimde kendimi karantinaya alarak beklemeye başladım ki Ziraat Bankası’ndan bir mesaj: “Değerli müşterimiz emekli promosyon yeni dönem ödemeleri için başvurunuz alınmış olup, eski promosyon dönemi bitiş tarihiniz 3 Nisan 2020 itibari ile yeni promosyon ödemeniz gerçekleşecektir.” İyi de ben biraz daha fazla alayım diye maaş taşımayı düşünürken bunlar bana başvurunuz alındı diye mesaj atıyor. Durum düzeltmek için telefona sarıldım. E karantinadayız ya çıkmıyorum sokağa. Şube telefonu çalıyor çalıyor ama açan yok. Merkezlerini aradım. Orası ayrı bir alem. Tam 13 dakika bekledim, müşteri temsilcisine bağlanamadım. Kapadım mecburen.

Şimdi şunu düşünebilirsiniz; ya gider şubeye halledersin. Mevzu da tam bu. Hani devlet büyüklerimiz, kendilerini riske atarak çalışan sağlık emekçisi dostlarımız o güzel insanlar diyorlar ya 60 yaş üzeri sokağa çıkmayın. Ya da sosyal medyada birazda geyik muhabbeti olan “Yaşlıları emeklileri evde tutamıyoruz ki” meselesi var ya.

Sokağa çıkıp şubeye gitmesem, telefondan ulaşamadığım için Ziraat Bankası kafasına göre benle sözleşme yapmış olacak. Sokağa çıksam salgın riski. Bankaya bu durumu düzeltmek için gitsem ve virüs kapsam bunun hesabını Ziraat Bankası verecek mi?

Ne yapayım?

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