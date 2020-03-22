Anadolu Adalet Sarayı'nda bir personelde koronavirüs çıktı, bazı mahkemeler kapatıldı

İstanbul Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı’ndaki 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin zabıt katibi U.E.’de koronavirüs tespit edilince aynı bölümde faaliyet gösteren 3 mahkeme personeline de idari izin verilerek mahkemeler kapatıldı.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 6. Ağır Ceza Mahkemesi katibi U.E.’ye Covid-19 tehşisi konulduğu ve virüsün U.E.’ye hemşire olan eşinden bulaştığı öğrenildi. Katipte koronavirüs tespit edilmesinin ardından 6. Ağır Ceza Mahkemesi ile aynı bölümde faaliyet gösteren 5, 7 ve 8. ağır ceza mahkemelerinin başkan, üye ve tüm personellerinin Adalet Komisyonu Başkanlığı’nca idari izinli sayılmalarına karar verildiği bilgisi edinildi.

Ayrıca mahkemelerin çalıştığı ilgili bölümlerin de kapatıldığı öğrenildi. (İstanbul/DHA)

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