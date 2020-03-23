22 Mart 2020 09:30
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı için tarih verdi: En erken bir yıl
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısının en erken 1 yıla kadar bulunacağını açıkladı.
Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA
Dünya Sağlık Örgütü yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı için tarih verdi.
BBC'ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, "Koronavirüs aşısının en erken 1 yıla kadar bulunacağını konuşuyoruz" açıklamasında bulundu. (HABER MERKEZİ)
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