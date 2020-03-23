Rize Assist Çağrı Merkezi çalışanları koronavirüs tedbirleri alınmadığı için tedirgin

Gençağa KARAFAZLI

Doğan Can İLEK

Rize

Rize’de 350 kişinin çalıştığı Assist Çağrı Merkezinde çalışan işçiler, güvenlikten yoksun sağlıksız bir ortamda çalıştıklarını söyledi. İşçiler, bir an önce gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor.

Türk Hava Yolları, Türk Telekom gibi kurumlara hizmet veren Assist Çağrı Merkezinde çalışan işçiler, çalışma ortamından bir fotoğrafı gazetemizle paylaşarak bir an önce acil önlem alınmasını istedi. Son günlerde dezenfekte yapılsa da alınan önlemlerin yetersiz olduğunu söyleyen işçiler, “Şirket servis aracı sağlamadığı için, Rize merkez ve çeşitli ilçelerden toplu ulaşım araçlarıyla gelmek zorundayız. Bu durum bizleri endişelendiriyor çünkü işe gelirken onlarca insanla temas kurmak durumunda kalıyoruz“ dedi.

Firmanın 7/24 vardiya sisteminde olduğu ve gündüz vardiyasında ofiste ortalama 150 kişinin aynı anda çalıştığı bilgisini veren işçiler, şunları söyledi: “Çalıştığımız arkadaşlarımızla aramızda mesafe 30 santimetre. Aynı yerde yemek yiyip, molalarımızı aynı alanda yapıyoruz. Yaptığımız iş evden çalışmaya uygun. Taleplerimizi ve işin ciddiyetini sorumlulara ilettik ama ilerleme sağlayamadık. Birçok arkadaş korkusundan dolayı işi bıraktı.”

Telafi çalışması ve ücretsiz izinlerin de gündeme geldiğine dikkat çeken işçiler, yaşadıkları olumsuzlukların giderilmesi için yetkilileri göreve çağırdılar.

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