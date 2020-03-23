Koronavirüse karşı alınan yasağa rağmen pazarda "seçmece" alışveriş sürüyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bakanlık olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldıklarını, bu tedbirlerin uygulanması konusunda 81 il valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini açıkladı. ‘Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satılacak’ denildi. Bunun yanında pazar tezgahlarında aralıklarının geniş tutulacağı, pazar yeri ve hallerde dezenfeksiyon çalışmalarının artacağı açıklandı.

Bu kararın yürürlüğe girdiği ilk gün Hürriyet muhabiri Gülistan Alagöz Pazar gitti.

Habere göre; açıklanan tedbirler uygulamaya konulmamış. Tezgahlarda isteyen her vatandaş seçerek alışverişini yapıyor. Tezgahlar arasında bir mesafe de yok. Pazar çalışanlarının çok az bir kısmında eldiven var. Pazar yerinde yapılan bir temizlik çalışması yok.

ESNAF NE DİYOR?

Pazarcılara göre seçmeden alışveriş yapmak imkansız: “Burası pazar, seçmeden olmaz. Ben vatandaşa yasak desem döner başka tezgaha gider.”

VATANDAŞ NE DİYOR?

Pazara gelenlerin büyük çoğunluğunda maske var. bir kadın “Yasak varsa uyarız tabi. Hiç bir şey sağlığımızdan değerli değil. Ama yasak olduğunu kimse söylemedi, bilmiyordum ve seçerek aldım” diye konuşuyor. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: Arşiv

