İtalya 'da zaruri faaliyetleri olmayan tüm işyerleri kapatılıyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ülkede zaruri faaliyetleri olmayan tüm işyerlerinin kapatılması talimatını verdi.

euronew’in haberine göre; İtalya'da son 24 saatte 793 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine önlemleri sıkılaştıran İtalya hükümeti stratejik faaliyet gütmeyen tüm şirketlerin 3 Nisan'a kadar kapatılacağını açıkladı.

İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük krizi yaşadıklarını belirten İtalya Başbakanı Conte, "Şu aşamada direnmek zorundayız. Sadece bu şekilde kendimizi koruyabiliriz." diye konuştu. (DIŞ HABERLER)

İtalya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 476'ya yükseldi