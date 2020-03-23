Mahkeme Gökçek’in banka hesaplarını incelemekten vazgeçti

Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi, kendisine “Zübük” diyen eski Bakan Gürcan Dağdaş ile davalık olan Melih Gökçek’in banka hesap hareketlerinin incelenmesi kararından vazgeçti.

Eski Bakanlardan Gürcan Dağdaş, Gökçek hakkında “FETÖ üyesi”, “organize suç örgütü lideri” ve “zübük” ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Gökçek, Dağdaş hakkında iki ayrı davada toplam 60 bin TL tazminat davası açtı. Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davada Dağdaş, Gökçek’in kamu hizmetindeki geliriyle orantısız mal varlığına sahip olduğunu belirtti.

Kasım 2019’da görülen duruşmada mahkeme, Gökçek’in, ilk belediye başkanı seçildikten sonraki (27 Mart 1994) taşınmazların, üzerine kayıtlı tapu kayıtlarının sorulmasına, ilk belediye başkanlığı seçildiği dönemde bildirdiği mal beyanının istenmesine” karar verdi.

Davanın 5 Mart’ta görülen 2. duruşmasında yargıç Bayram Gökhan, mahkeme imkânıyla davacının belediye başkanı seçildiğinden itaberen hesap hareketlerinin incelenmesinin mümkün bulunmadığını, bu araştırmanın bir ceza davasında mali şube tarafından genişçe ve uzman bir ekiple yapılmasının mükün olduğunu belirtti. Mahkeme, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS sistemi üzerinden Gökçek’in ilk belediye başkanı seçildiği tarihten itibaren edindiği taşınmaz mal varlığının mahkeme kalemi tarafından çıkarılmasına ve taranmadan kasada muhafaza edilmesine hükmetti. Duruşma 18 Haziran’a ertelendi. (HABER MERKEZİ)

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