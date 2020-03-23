Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Miraç Kandili dolayısıyla video mesaj yayınlayarak “Mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim” çağrısında bulundu.
Fotoğraf: AA
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Miraç Kandili dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir video mesaj yayınladı. Cumhurbaşkan Erdoğan mesajında, “Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim. Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
“Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde.
Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız.
Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim.
Gerek sağlık noktasında gerekse sağlık dışındaki bütün ürünler elimizde mevcuttur.” (HABER MERKEZİ)
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