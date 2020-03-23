Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son 24 saatte hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca | Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle tedavi altında bulunan 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini, ölü sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı.Koca hasta sayısının ise 947'ye ulaştığını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabındna yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor" ifadelerini kullandı. (DHA)
Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277’si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2020
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